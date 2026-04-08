Dhurandhar 2 Box Office Day 21 : धुरंधर 2 का जादू हुआ कम, फिल्म ने कमाए इतने करोड़

आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर 2 जो 19 मार्च को रिलीज हुई थी, अब उसकी कमाई में गिरावट आती जा रही है। फिल्म ने बुधवार को भी कम कमाई की है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज की कमाई में अब भारी गिरावट आती जा रही है। फिलहाल फिल्म के 12,917 शो चल रहे हैं और खबर लिखे जाने तक फिल्म ने बुधवार को 7.06 करोड़ की कमाई कर ली है। इस कमाई के साथ फिल्म ने भारत में ग्रॉस 1,245.54 करोड़ की कमाई कर ली है। नेट भारत में वहीं मूवी ने 1,040.43 करोड़ की कमाई की है।

फिल्म ने बनाया एक और रिकॉर्ड वहीं सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड कमाल किया हुआ है। धुरंधर 2 द रिवेंज अब 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वर्ल्डवाइड फिल्मों की लिस्ट में आ गई है। फिल्म फिलहाल 10वें नंबर पर है। टॉप 10 में सिर्फ एक ही फिल्म है, बाकी सभी यूएसए और चाइना की फिल्में हैं। इस कामयाबी से पता चलता है कि फिल्म को ना सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबली काफी पसंद किया जा रहा है।

धुरंधर 2 द रिवेंज की स्टोरी धुरंधर 2 की बात करें तो आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी। वहीं इससे पहले धुरंधर का पहला पार्ट साल 2025 में आया था। फिल्म में जसकिरत की स्टोरी दिखाई गई है जो पाकिस्तान में घुसकर अपने देश की रक्षा के लिए स्पाई बनकर जाता है।

फिल्म की स्टार कास्ट फिल्म में रणवीर सिंह ने जसकिरत का किरदार निभाया है। उनके अलावा फिल्म में आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, सारा अर्जुन, दानिश पंदौर, गौरव गेरा भी अहम किरदार में हैं।

बता दें कि धुरंधर आदित्य धर की दूसरी फिल्म थी बतौर डायरेक्टर, इससे पहले उन्होंने फिल्म उरी द सर्जिकल डायरेक्ट की थी जिसमें विकी कौशल लीड रोल में थे। यह फिल्म भी सुपरहिट थी। अब धुरंधर और धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद ना सिर्फ दर्शक बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

टॉक्सिक से होने वाली थी टक्कर वहीं धुरंधर 2 की पहले यश की फिल्म टॉक्सिक से टक्कर होनी थी। लेकिन मूवी रिलीज से पहले मेकर्स ने अनाउंस किया कि वे इस फिल्म को वर्ल्डवाइड रिलीज करना चाहते थे, लेकिन मिडल ईस्ट में चल रही दिक्कतों के कारण वे मूवी को पोस्टपोन कर रहे हैं। अब टॉक्सिक 4 जून को रिलीज होगी