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Dhurandhar 2 Day 19: ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा खत्म, जानें फिल्म का डे19 का कलेक्शन

Apr 06, 2026 09:25 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar 2 Day 19 Collection: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ का अब बॉक्स ऑफिस पर दबदबा खत्म हो रहा है। फिल्म ने आज अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है।

Dhurandhar 2 Day 19: ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा खत्म, जानें फिल्म का डे19 का कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office Report: रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जी हां, शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली इस फिल्म की रफ्तार अब सुस्त पड़ती नजर आ रही है। फिल्म ने 20वें दिन (डे0 से डे19) 10 करोड़ से भी कम की कमाई की है। आइए आपको फिल्म का डे19 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं।

19वें दिन का कलेक्शन

19वें दिन फिल्म की कमाई सिंगल डिजिट में सिमट गई है। फिल्म ने सोमवार के दिन अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है। आइए नजर डालते हैं फिल्म की डे19 की कमाई पर

डे 19 कलेक्शन: 7.29 करोड़ रुपये (रात 9 बजे तक)

कुल कलेक्शन: 1,021.06 करोड़ रुपये

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प्रोपगैंडा फिल्म है ‘धुरंधर 2’?

एक्टर और सांसद रवि किशन ने ‘धुरंधर 2’ को प्रोपगैंडा कहने वालाें को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्मों को प्रोपगैंडा कहने का नया चलन शुरू हो गया है। लोगों ने एक नया कबूतर पकड़ लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ एक वरदान है क्योंकि अब तक इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब थी। भोजपुरी इंडस्ट्री तो लगभग बंद ही हो गई थी।

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बॉक्स ऑफिस का उतार-चढ़ाव

डेकमाई
डे 043 करोड़ रुपये
डे 1102.55 करोड़ रुपये
डे 280.72 करोड़ रुपये
डे 3 113 करोड़ रुपये
डे 4114.85 करोड़ रुपये
डे 5 65 करोड़ रुपये
डे 656.60 करोड़ रुपये
डे 748.75 करोड़ रुपये
डे 849.70 करोड़ रुपये
डे 941.75 करोड़ रुपये
डे 1062.85 करोड़ रुपये
डे 1168.10 करोड़ रुपये
डे 1225.30 करोड़ रुपये
डे 1327.25 करोड़ रुपये
डे 1420.10 करोड़ रुपये
डे 1518.30 करोड़ रुपये
डे 1621.55 करोड़ रुपये
डे 1725.65 करोड़ रुपये
डे 1828.75 करोड़ रुपये
डे 197.29 करोड़ रुपये
कुल कमाई1021.06 करोड़ रुपये

अब बॉक्स ऑफिस पर आएगी ये फिल्म

‘धुरंधर 2’ के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ आएगी। ये फिल्म 16 अप्रैल रात 9 बजे से सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में अक्षय के अलावा वामिका गब्बी, तबू, राजपाल यादव, परेश रावल, मिथिला पालकर और असरानी हैं। इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार-तबू और अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी काफी साल बाद साथ आ रही है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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