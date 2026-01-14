धुरंधर पार्ट 2 में नजर आएंगे अक्षय खन्ना? रणवीर सिंह की फिल्म पर आया बड़ा अपडेट

संक्षेप: Dhurandhar 2 Update: धुरंधर ने जिस तरह का कमाल बॉक्स ऑफिस पर दिखाया है फैंस को बेसब्री से पार्ट 2 का इंतजार है। अब रणवीर सिंह की फिल्म के पार्ट 2 को लेकर बड़ा अपडेट आया है।

रणवीर सिंह की धुरंधर पार्ट 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, इस इंतजार के साथ फैंस के मन में एक सवाल भी उठ रहा है। फैंस सोच रहे हैं कि क्या पार्ट 2 में भी अक्षय खन्ना नजर आएंगे? धुरंधर में जितनी चर्चा फिल्म की कहानी, एक्शन और रणवीर सिंह की हुई है। उतनी ही चर्चा अक्षय खन्ना की भी हुई। अगर आपके मन भी यही सवाल है अक्षय खन्ना फिल्म के पार्ट 2 का हिस्सा होंगे या नहीं तो चलिए आपको बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अक्षय खन्ना के फैंस के लिए गुड न्यूज अक्षय खन्ना के फैंस के लिए अच्छी खबर है। फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना पार्ट 2 का हिस्सा होंगे। वो जल्द ही पार्ट 2 की शूटिंग के लिए सेट पर लौटेंगे।

पार्ट 2 में दिखेगी जसकीरत से हम्जा बनें रणवीर सिंह की कहानी धुरंधर पार्ट में रणवीर सिंह के किरदार हम्जा की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी। धुरंधर 2 में जसकीरत सिंह रांगी हम्जा कैसे बनता है इसकी कहानी देखने को मिलेगी। पार्ट में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की भी बैक स्टोरी फैंस को देखने को मिलेगी।

पार्ट 2 में दिखेगा अक्षय खन्ना का जलवा रिपोर्ट के मुताबिक, "अक्षय खन्ना सेट्स पर एक हफ्ते के शूट के लिए लौटेंगे। फिल्म के पार्ट 2 में उनके किरदार में और लेयर्स देखने को मिलेंगी।" पार्ट 2 में अक्षय खन्ना के होने की बात जैसे ही वायरल हुई फैंस काफी खुश हो गए। लोग आशा कर रह हैं कि पार्ट 2 में अक्षय खन्ना का स्क्रीनटाइम बढ़ा दें।