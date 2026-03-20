धुरंधर 2 इस एक्ट्रेस को नहीं आई पसंद, हॉल में न जाने की दी सलाह, फिल्म में दिखाई हिंसा पर भी भड़कीं

धुरंधर 2 को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। हालांकि, पूर्व लोकसभा सांसद और एक्ट्रेस राम्या को ये फिल्म पसंद नहीं आई हैं। उन्होंने फिल्म को निराश करने वाली बताया है। उनका मानना है कि दर्शकों को हॉल में जाकर ये फिल्म देखने की जरूरत नहीं है।

धुरंधर 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले ही दिन फिल्म ने 100 करोड़ के मार्क को पार कर लिया था और आज भी फिल्म काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। धुरंधर की तारीफों के बीच पूर्व लोकसभा सांसद और एक्ट्रेस राम्या को रणवीर सिंह की फिल्म पसंद नहीं आई है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपना पैसा और समय बर्बाद न करते हुए फिल्म को हॉल में नहीं देखना चाहिए। राम्या ने फिल्म में दिखा हिंसा पर भी नाराजगी जताई है।

धुरंधर 2 को बताया बोरिंग सबजेक्ट राम्या ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया,"अभी धुरंधर 2 देखी और वाह! किसी आशाजनक चीज को एक कठिन टेस्ट में कैसे बदलना है, उसकी मास्टरक्लास है। यह किसी ऐसे सबजेक्ट की टेक्स्टबुक पढ़ने जैसा है जिसके चैप्टर कभी खत्म नहीं होते और एक समय ऐसा आता है जब आपका दिमाग हार मान लेता है और आपके सामने घट रही भयावहता को देखकर घोर निराशा के कारण आपको हंसी आने लगती है।"

सिनेमाघरों में न जाने की दी सलाह राम्या ने आगे कहा कि अगर आप इसे सच में देखना चाहते हैं तो खुदपर एक एहसान करिए और इसे हॉल में देखकर अपना पैसा और समय बर्बाद मत करिए। उन्होंने कहा कि धुरंधर ऐसा कंटेंट है जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखना सबसे अच्छा है, जहां एक क्लिक में आप इससे छुटकारा पा सकते हैं।

डायरेक्शन, डायलोग्स, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और एक्टिंग को बताया बेकार राम्या ने कहा कि फिल्म का डायरेक्शन, डायलोग्स, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और एक्टिंग सब जितना फिल्म से उम्मीद थी उससे घटिया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बताया ही नहीं कि 19 मार्च को रिलीज है और डेडलाइन पास आ रही है। या इससे भी बुरा, उन्हें पता था और उन्होंने कहा- हां परफेक्ट है, भेज दो।

धुरंधर पार्ट 1 से की तुलना पहले पार्ट से तुलना करते हुए राम्या ने लिखा- धुरंधर पार्ट 1 में लोग हूटिंग कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, वाइब कर रहे थे। एक एनर्जी थी। लोग इंगेज हो रहे थे। इस बारे दर्शक ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। आप हॉल में सबकी निराशा को महसूस कर सकते थे।

राम्या ने कहा जो लोग भी ये कह रहे हैं कि रणवीर ने अपने कंधों पर फिल्म उठाई है, उन्होंने असल में क्या किया? क्योंकि जो मुझे दिख रहा था वो केवल उनके बाल थे। पहले पार्ट में उनके बालों में एक पर्सनालिटी थी, प्रेजेंस और किरदार था। लेकिन इस वाले में वो बस वहां थे।