Dhurandhar 2: 'क्या पाकिस्तान से असली आतंकवादी बुलाएं?', डायलॉग पर बवाल के बाद विवेक का जवाब
Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर-2 में आतंकवादी का किरदार निभाने वाले एक्टर विवेक सिन्हा को उनके एक डायलॉग के लिए ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस पर जवाब दिया।
फिल्म 'धुरंधर' में जहूर मिस्त्री का खौफनाक किरदार निभाने वाले एक्टर विवेक सिन्हा इन दिनों अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में हैं। एक तरफ उनके काम की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में विवेक ने बताया कि एक महिला ने उन्हें मैसेज करके खरी-खोटी सुनाई और कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। फिल्म में विवेक का किरदार हिंदुओं को लेकर एक ऐसा डायलॉग बोलता है, जो कई लोगों को हजम नहीं हुआ। इसी की वजह से कुछ लोग नाराज हो गए। विवेक ने बताया कि उन्होंने चुप रहने के बजाय उस महिला को एक वॉयस नोट भेजकर समझाने की कोशिश की।
क्या था वो डायलॉग जिसने मचाया है बवाल?
फिल्म 'धुरंधर' में विवेक सिन्हा ने एक आतंकवादी का किरदार निभाया है जो एक भारतीय जहाज को हाईजैक कर लेता है। विवेक ने बताया कि उन्हें एक महिला का मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि उन्हें चंद पैसों के लिए ऐसा रोल करने पर शर्म आनी चाहिए। महिला ने सवाल उठाया कि एक हिंदू होते हुए उन्होंने हिंदुओं के बारे में ऐसी बातें कैसे कह दी? फिल्म में विवेक के किरदार का एक डायलॉग है कि हिंदू बड़ी ही डरपोक कौम है। विवेक ने पहले इसे इगनोर किया लेकिन फिर इस औरत को जवाब देकर अपना पक्ष समझाने का फैसला किया।
'क्या पाकिस्तान से असली आतंकवादी बुलाएं?'
विवेक सिन्हा ने कहा कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और उनमें किरदारों को उनकी वास्तविकता के हिसाब से ही दिखाया जाता है। उन्होंने महिला से पूछा कि अगर फिल्म में एक खतरनाक आतंकी की सोच दिखानी है, जो बंदूक की नोक पर धमकी दे रहा है, तो क्या उस शूटिंग के लिए पाकिस्तान से असली आतंकी को बुलाना चाहिए? विवेक ने कहा, 'यह काम हमें (एक्टर्स को) ही करना पड़ता है ताकि दर्शक समझ सकें कि वह किरदार कितना क्रूर है और उसकी सोच क्या है।'
एक्टिंग और असलियत के बीच समझाया फर्क
अपनी बात को समझाते हुए विवेक ने कहा कि अगर किसी फिल्म में मर्डर दिखाना है, तो क्या उसके लिए असली हत्यारों को जेल से बुलाकर एक्टिंग करानी चाहिए? विवेक के मुताबिक, उन्होंने यह सारा तर्क उस महिला को वॉयस नोट में भेजा, लेकिन उसके बाद से महिला की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। भले ही उनके डायलॉग पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हों, लेकिन विवेक को अपनी इस छोटी मगर असरदार भूमिका के लिए फिल्म जगत में काफी तारीफ मिल रही है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।