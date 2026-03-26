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'धुरंधर 2' में हमजा संग बाथरूम सीन पर बोले उदयबीर संधू उर्फ पिंडा, कहा- 'तीन रातों तक नींद नहीं आई क्योंकि...'

Mar 26, 2026 04:33 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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'धुरंधर 2' की पूरी कास्ट यानी आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी जैसे कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। फिल्म के हर किरदार की जमकर तारीफ हो रही है। मूवी में रणवीर के दोस्त के रोल में नजर आए उदयबीर संधू को काफी पसंद किया गया था।

'धुरंधर 2' में हमजा संग बाथरूम सीन पर बोले उदयबीर संधू उर्फ पिंडा, कहा- 'तीन रातों तक नींद नहीं आई क्योंकि...'

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इस वक्त बवाल मचा रही है। रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में हुई थी। रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है। 'धुरंधर 2' की पूरी कास्ट यानी आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी जैसे कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। फिल्म के हर किरदार की जमकर तारीफ हो रही है। मूवी में रणवीर के दोस्त के रोल में नजर आए उदयबीर संधू को काफी पसंद किया गया था। संधू ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि रणवीर संग फाइट सीन के बाद उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं आई। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ?

'मैं तीन रातों तक सो नहीं पाया'

'धुरंधर: द रिवेंज' में उदयबीर संधू ने (रणवीर सिंह) जसकिरत सिंह रंगी के बचपन के दोस्त गुरबाज सिंह उर्फ पिंडा का किरदार निभाया है। उदयबीर ने हाल ही में फरीदून शहरयार के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने बाथरूम सीन के बारे में बात की। उदयबीर ने बताया कि शूटिंग के तुरंत बाद उन्हें निर्देशक आदित्य धर से पहली तारीफ मिली थी। उन्होंने कहा, 'मैं तीन रातों तक सो नहीं पाया। उस सीन के लिए हमारी तीन दिन की शूटिंग थी, और उन तीनों रातों में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई।'

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आदित्य ने की थी संधू की तारीफ

उदयबीर संधू ने आगे बताया, 'पहली रात मैं घबराहट की वजह से सो नहीं पाया और यह मेरे किरदार के लिए भी अच्छा रहा, क्योंकि हमें दिखाना था कि वह थोड़ा ऊंघ रहा है। लेकिन उस सीन के बाद, अगली दो रातों तक मैं और भी सो ही नहीं पाया। जब मैंने आदित्य सर से पूछा कि क्या मैंने अच्छा काम किया है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या कर दिखाया है।'

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क्या था संधू का वो बाथरूम वाला सीन

उदयबीर संधू और रणवीर सिंह का 'धुरंधर: द रिवेंज' का एक सीन इंटरनेट पर पूरी तरह से छा गया है। बाथरूम में हुई यह इमोशनल बहस दिखाती है कि पिंडा, हमजा को जसकीरत के तौर पर पहचान लेता है और उससे पूछता है कि वह अपनी मा और बहन के पास कभी वापस क्यों नहीं लौटा। जो बात एक दर्दनाक बहस के तौर पर शुरू होती है, वह जल्द ही एक जबरदस्त लड़ाई में बदल जाती है, क्योंकि हमजा अपनी पहचान बचाने और पाकिस्तान में एक भारतीय जासूस के तौर पर अपनी कवर स्टोरी बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। उदयबीर का अब वायरल हो चुका डायलॉग, 'घर दी याद नहीं आई तुझे, जस्सी?' (तुझे घर की याद नहीं आई, जस्सी?) दर्शकों के दिलों को छू गया है और तेजी से ऑनलाइन मीम का मसाला बन गया है।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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