राकेश बेदी के ताने पर फराह खान की बोलती बंद, बोले- तूने भी किसी फिल्म में काम नहीं दिया
फराह खान धुरंधर 2 एक्टर राकेश बेदी के घर पहुंचीं तो उन्होंने फिल्ममेकर को ताना मार दिया। राकेश ने कहा कि फराह ने उन्हें कभी फिल्म में काम नहीं दिया। इस पर फराह को कोई जवाब नहीं सूझा, हालांकि वादा किया कि अगली फिल्म में जरूर लेंगी।
धुरंधर फिल्म के जमील जमाली यानी राकेश बेदी के करियर का बेहतरीन समय चल रहा है। वह आदित्य धर की फ्रैंचाइजी के दोनों पार्ट्स में अहम भूमिकाओं में थे। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज बॉलीवुड फिल्मों के लिए गेम चेंजर साबित हो चुकी हैं। इस बीच फराह खान अपने कुकिंग व्लॉग के सिलसिले में राकेश बेदी के घर पहुंचीं। वहां बातों-बातों में राकेश ने फराह को ताना दिया कि उन्होंने कभी राकेश को अपनी फिल्म में नहीं लिया।
फराह से नाराज हुए राकेश बेदी
फराह खान ने अपना रीसेंट व्लॉग राकेश बेदी के साथ शूट किया। राकेश इस साल की ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 में पाकिस्तानी पॉलिटीशियन के रोल में थे। बातचीत के दौरान फराह राकेश के काम की तारीफ करते हैं। इस पर वह फराह से शिकायत करते हैं। राकेश बोलते हैं, 'मैं भी तुझसे बहुत नाराज हूं क्योंकि तूने मुझे किसी फिल्म में नहीं लिया।' इस पर फराह बोलती हैं, 'मेरे को बोल कौन सी फिल्म में तेरे लिए रोल अच्छा था।' राकेश बोलते हैं, 'ये छोड़ ना, ये खाली डायलॉग है।' फराह ने बोला, 'देखो सतीश को मैंने लिया मैं हूं ना में। उन्होंने बहुत बढ़िया किया।' राकेश बोले, 'हमारी इंडस्ट्री में दो डायलॉग्स बहुत कॉमन हैं, बता कौन सी फिल्म में तेरा रोल फिट था, दूसरा अगली फिल्म में पक्का दूंगी।' फराह बोलीं, 'नहीं, मैं अगली फिल्म पक्का दूंगी। तू मुझसे नाराज नहीं हो सकता। तू तो जानता है कि मैं तुझे, सतीश को कितना पसंद करती हूं।'
राकेश की पत्नी ने की तारीफ
फराह ने राकेश बेदी की बेटी रितिका बेदी की तारीफ भी की। इसके बाद उनकी पत्नी ने तारीफ की कि राकेश बहुत अच्छे पति हैं। रितिका ने बताया कि वह फिल्मों में काम करना चाहती थीं पर उतनी हिम्मत नहीं थी। राकेश बेदी की बेटी ने भी बातों-बातों में कह दिया कि वह अगली फिल्म फराह के साथ करना चाहती हैं।
धुरंधर के बाद बदल गई जिंदगी
राकेश बेदी से फराह ने पूछा कि धुरंधर के बाद जिंदगी में क्या बदलाव आया। इस पर उन्होंने बताया कि हर कोई ऐड्स के लिए फोन कर रहा है। बच्चा है तू मेरा डायलॉग भी इतना फेमस हो गया। राकेश बेदी की बेटी रितिका ने धुरंधर द रिवेंज देखने के बाद अपना पहला अनुभव बताया। वह बोलीं, 'मुझे याद है कि मैं स्क्रीनिंग में उनको गले लगाकर रोई थी। एक बेटी की तरह यह वैलिडेशन जैसा था। मुझे बहुत गर्व है।' राकेश बेदी की पत्नी बोलीं, 'मैं खुश हूं कि इन्हें सफलता मिली क्योंकि अब बेटियां देख सकती हैं कि फेम कैसा होता है।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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