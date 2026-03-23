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आदित्य सर ने कम खून-खराबा दिखाया…धुरंधर 2 के रिजवान ने बताया असली लियारी का हाल, वीडियो देखकर तैयार किया रोल

Mar 23, 2026 09:41 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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धुरंधर 2 में रिजवान का किरदार निभाने वाले एक्टर ने बताया कि वो सेट पर अक्सर पाकिस्तान के लियारी वाले असली वीडियोज देखा करते थे। इन वीडियोस को देखने के बाद एक्टर ने अपने किरदार की तैयारी की थी। फिल्म आज जबरदस्त कमाई कर रही है।

आदित्य सर ने कम खून-खराबा दिखाया…धुरंधर 2 के रिजवान ने बताया असली लियारी का हाल, वीडियो देखकर तैयार किया रोल

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 इस समय चर्चाओं में बनी हुई है। फिल्म वर्ल्डवाइड 600 करोड़ पार कर चुकी है। रणवीर के करियर की बेस्ट परफॉरमेंस मानी जा रही इस फिल्म के सभी एक्टर के कम की सराहना हो रही है। इसी फिल्म में रिजवान शाह नाम का एक सपोर्टिंग किरदार भी है। इसे एक्टर मुस्तफा अहमद ने निभाया है। एक्टर के काम को पसंद किया जा रहा है। फिल्म में उनका किरदार रणवीर का हैंडलर और भारत का एजेंट बनना है। फिल्म में उनके अधिक डायलॉग नहीं हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी सीन को खास बना रही है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मुस्तफा अहमद ने फिल्म में दिखाए खून खराबे वाले सीन पर बात की। साथ ही बताया कि वो खुद लियारी के असली वीडियोज देखकर अपने सीन को तैयार करते थे।

असली लियारी का वीडियो देखकर तैयार किया रोल

मुस्तफा अहमद ने लाइव हिंदुस्तान के साथ खास बातचीत में बताया कि वो दूसरे एक्टर्स के साथ धुरंधर के सेट पर पाकिस्तान के लियारी वाले असली वीडियोज देखा करते थे। इन्हीं वीडियो को देखने के बाद एक्टर्स ने अपने रोल को तैयार किया। मुस्तफा ने बताया कि सेट पर अपने फ्री टाइम में वो लियारी की गैंग के बीच के असली झगड़ों, लड़ाइयों के वीडियो देखते थे। उन्होंने कहा, ‘जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा खून खराबा है, अगर आप असली लियारी की गैंग के झगड़े या वॉर देखेंगे तो आदित्य सर ने उसे बहुत कम करके दिखाया है।' एक्टर ने आगे कहा कि इन वीडियो को देखने के बाद वो समझने की कोशिश करते थे कि वो क्या सीन शूट करने जा रहे हैं, क्या दर्शाया जाएगा।

कोच से बने एक्टर

बता दें, मुस्तफा अहमद एक्टर नहीं बल्कि फिटनेस कोच रहे हैं। आदित्य धर के साथ कोरोना के समय बॉन्डिंग बनी थी। एक्टर ने बताया कि वो पहले आदित्य धर की फिल्म के लिए विकी कौशल को ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन फिर ये फिल्म बनी नहीं। इसके बाद उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विकी को ट्रेनिंग दी गई। मुस्तफा ही वो कोच थे जिन्होंने ऋतिक रोशन को उनकी पैर की इंजरी के दौरान रिकवरी में मदद की थी। पद्मावत में रणवीर सिंह के किरदार खिलजी की बॉडी भी मुस्तफा की ट्रेनिंग के बाद ही बनी थी। कोच से एक्टर बने मुस्तफा ने बताया कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करने की इच्छा के बारे में आदित्य धर को बताया था। इसके बाद उन्हें फिल्म यामी गौतम के साथ फिल्म धूम धाम मिली और धुरंधर के लिए एक्टर ने ऑडिशन दिया।

रणवीर सिंह ने मनाया

मुस्तफा कहते हैं कि उन्होंने मुकेश छाबड़ा को ऑडिशन दिया था जिसमें वो सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन धुरंधर में दिग्गजों के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी दौरान वो रणवीर को हमजा बनने के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे थे। रणवीर ही वो शख्स थे जिन्होंने मुस्तफा को रिजवान का रोल निभाने के लिए मना लिया। दोनों के बीच की ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म में साफ नजर आई।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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