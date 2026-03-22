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आदित्य धर कभी भी इस वजह से नहीं बनाएंगे धुरंधर 3, फिल्म एक्टर मुस्तफा अहमद ने बताई वजह- Exclusive

Mar 22, 2026 04:09 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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धुरंधर 2 में रणवीर सिंह के राइट हैंड रिजवान शाह का किरदार निभाने वाले एक्टर मुस्तफा अहमद ने धुरंधर 3 को लेकर बात की। एक्टर ने बताया कि डायरेक्टर आदित्य धर धुरंधर 3 कब और क्यों बनाएंगे। एक्टर ने कहा अगर ये फिल्म बनती है तो दोनों पार्ट्स से ज्यादा शानदार होगी।

आदित्य धर कभी भी इस वजह से नहीं बनाएंगे धुरंधर 3, फिल्म एक्टर मुस्तफा अहमद ने बताई वजह- Exclusive

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की दुनियाभर में पसंद की जा रही है। आदित्य धर के डायरेक्शन और रणवीर सिंह की जानदार परफॉरमेंस की वजह से ये फिल्म पेड प्रीव्यू के साथ सिर्फ सिर्फ दिनों में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ (ग्रॉस) पार कर चुकी है। फिल्म के हर किरदार के काम को पसंद किया जा रहा है। फिल्म क्रेडिट्स में नजर आ रहे सीन को देखने के बाद फैंस इसके तीसरे पार्ट को लेकर भी अटकले लगा रहे हैं। धुरंधर 3 के बारे में फिल्म में रणवीर के किरदार हमजा का राइट हैंड बनने वाले रिजवान शाह, एक्टर मुस्तफा अहमद ने बात की है। मुस्तफा ने एक्स्क्लूसिवली हमसे बात करते हुए बताया कि अगर धुरंधर 3 बनेगी तो उसका कारण क्या होगा।

धुरंधर 3 पर मुस्तफा अहमद ने दिया ये रिएक्शन

मुस्तफा अहमद ने धुरंधर 2 में एक भारतीय एजेंट का ही किरदार निभाया है जो रणवीर के साथ नजर आता है। अंत में ये दोनों ही दुश्मनों का सामना करते हैं। मशीन गन के साथ जब मुस्तफा क्लाइमेक्स सीन शूट करते हैं तो ऑडियंस जमकर तालियां बजाती है। मुस्तफा से बातचीत के दौरान जब धुरंधर 3 के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने कहा, ‘मुझसे ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं। लोगों को धुरंधर 3 चाहिए। मैं बस यही कह सकता कि आदित्य सर को जितना मैं जानता हूं वो धुरंधर 3 कभी भी इसलिए नहीं बनाएंगे की दोनों फिल्में इतनी सक्सेसफुल हो गई हैं। वो तब बनाएंगे जब उनको लगता है कि उनके पास एक बहुत मजबूत कारण, स्टोरी, और सब कुछ है तब वो बनाएंगे। क्योंकि वो ऐसे इंसान नहीं है कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए धुरंधर 3 बना दें'। मुस्तफा ने आगे कहा कि अगर धुरंधर 3 आएगी तो सही वजह से आएगी। सही स्टोरी लाइन के साथ आएगी। और अगर आपको लगता है पहली और दूसरी इतनी शानदार है तो तीसरी उससे भी ज्यादा होगी।'

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रणवीर सिंह को दी है ट्रेनिंग

बता दें, मुस्तफा ने हमारे साथ बातचीत में बताया कि उनका और रणवीर सिंह का रिश्ता 8 साल पूराना है। उन्होंने ही रणवीर को फिल्म पद्मावत के लिए फिसिकली तैयार किया था। धुरंधर के लिए भी मुस्तफा ही रणवीर को वजन बढ़ाने और किरदार के हिसाब से उनकी बॉडी बनाने में कोच कर रहे थे। बाद में जब उन्हें ऑडिशन देने के बाद रिजवान का रोल ऑफर हुआ तो रणवीर ने ही उन्हें इस रोल को करने के लिए राजी किया।

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विकी कौशल की बनवाई बॉडी

मुस्तफा ने बताया कि उन्होंने विकी कौशल को भी फिल्म उरी के दौरान फिटनेस की ट्रेनिंग दी थी। आदित्य धत की पत्नी यामी गौतम को उनकी फिल्म आर्टिकल 370 ने ही तैयार किया था। अब मुस्तफा धुरंधर 2 में उनकी परफॉरमेंस को मिल रही तारीफ से खुश हैं और खुद को खुशनसीब समझते हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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