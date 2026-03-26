अर्जुन रामपाल के ‘भारत माता की जय’ वाले नारे की शोभा डे ने की आलोचना, भड़कीं एक्टर की गर्लफ्रेंड
धुरंधर 2 एक्टर अर्जुन रामपाल ने एक अवॉर्ड फंक्शन में अपनी स्पीच भारत माता की जय के नारे से खत्म की। इस बात पर राइटर शोभा डे ने उनकी आलोचना की है। शोभा डे की आलोचना पर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने रिएक्ट किया है।
धुरंधर: द रिवेंज में मेजर इकबाल का किरदार निभाने वाले एक्टर अर्जुन रामपाल ने हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने अवॉर्ड फंक्शन में जो स्पीच दी उसके अंत में उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। अर्जुन रामपाल के इस नारे को लेकर राइटर शोभा डे ने एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने इसमें अर्जुन रामपाल की आलोचना की। शोभा डे की इस आलोचना पर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने रिएक्ट किया है। उन्होंने शोभा डे के आर्टिकल पर कमेंट करके नाराजगी जताई है।
शोभा डे के आर्टिकल पर क्या बोलीं अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड?
शोभा डे ने अंग्रेजी भाषा में ये आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल की हेडलाइन है-Why Arjun Rampal saying ‘Bharat Mata Ki Jai’ should worry Bollywood audiences। इस आर्टिकल को जब इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया तो अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स ने कमेंट करते हुए लिखा- यह अपमानजनक है…।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
इस आर्टिकल पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा- क्या आपको लगता है कि ये सही टाइम है किसी की पर्सनल च्वाइस और सोच की आलोचना करना। एक ने लिखा- काश शोभा डे जोधा अकबर के वक्त भी एक्टिव होती हैं। एक ने लिखा- अच्छी कोशिश थी दीदी। एक ने लिखा- शोभा डे- भारत माता की जय किसी के लिए भी चिंता की बात कैसे हो सकता है? ये बहुत ही घटिया बात है। एक ने लिखा- भारत माता की जय कहने में क्या बुराई है भाई?
खतरनाक विलेन के रूप में छाए अर्जुन रामपाल
धुरंधर: द रिवेंज की बात करें तो फिल्म में अर्जुन रामपाल ने पाकिस्तानी मेजर इकबाल का किरदार निभाया है। मेजर इकबाल का किरदार एक खतरनाक किरदार है। फिल्म में अर्जुन रामपाल के किरदार को बिल्कुल बेरहम दिखाया गया है। अर्जुन रामपाल ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही अहम किरदार निभाया है। धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह के बीच इंटेंस फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिला है।
कब रिलीज हुई रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज
धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म ने एक हफ्ते में ही भारत में 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म का दुनियाभर में डंका बज रहा है। सोशल मीडिया पर भी धुरंधर: द रिवेंज छाई हुई है। जहां एक तरफ फिल्म की तारीफ हो रही है तो वहीं, कुछ लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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