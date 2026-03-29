धुरंधर 2 एक्टर ने बताया शूटिंग के दौरान कैसे प्रेग्नेंट दीपिका का ख्याल रखते थे रणवीर सिंह?
Dhurandhar Kissa: धुरंधर के शूट के दौरान रणवीर सिंह की पत्नी दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट थीं। फिल्म शूटिंग के दौरान कैसे दीपिका पादुकोण का ख्याल रखते थे इस बारे में बात की है धुरंधर 2 एक्टर अभय अरोड़ा ने।
फिल्म बताया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म कमाल कर रही है। धुरंधर 2 की चर्चा के बीच रणवीर सिंह के को-एक्टर अभय अरोड़ा ने बताया कि जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस वक्त दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट थीं।फिल्म की शूटिंग के दौरान भी रणवीर सिंह पत्नी दीपिका पादुकोण का ध्यान रखते थे। उन्होंने बताया कि कैसे वो दीपिका के लिए टाइम मैनेज करते थे।
धुरंधर की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं दीपिका पादुकोण
अभय ने धुरंधर 2 में यसीर का किरदार निभाया है। उन्होंने बताया कि धुरंधर की बिजी शूटिंग शेड्यूल के दौरान भी रणवीर सिंह अपनी प्रेग्नेंट पत्नी दीपिका पादुकोण के लिए टाइम निकालते थे। कैसे वो उनका ध्यान रखते थे। उन्होंने बताया, “शूटिंग के बीच में रणवीर अपनी पूरी कोशिश करते थे कि उन्हें छुट्टी मिल जाए, चाहे वो तीन या चार दिन की ही छुट्टी हो, ताकि वो अपनी पत्नी और परिवार के पास वापस जा सकें। रणवीर जिस तरह से अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं वो बहुत शानदार है।”
सितंबर 2024 में दीपिका ने बेटी दुआ को दिया था जन्म
रणवीर सिंह जब धुरंधर की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट थीं। सितंबर, 2024 में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ का जन्म हुआ और साल 2025 में दीपिका और रणवीपर सिंह ने दुआ की पहली झलक अपने फैंस को इंस्टाग्राम के जरिए दी।
इस फिल्म के सेट पर शुरू हुई थी दीपिका और रणवीर की लव स्टोरी
दीपिका और रणवीर सिंह की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों के प्यार की शुरुआत संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला: गोलियों की रासलीला के दौरान हुई थी। इसके बाद साल 2018 में दोनों ने शादी रचाई। धुरंधर की बात करें तो ये फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी। इसके बाद इस साल 19 मार्च को फिल्म का पार्ट 2 धुरंधर: द रिवेंज सिनेमाघरों में रिलीज हुई। धुरंधर 2 पार्ट 1 से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है।
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर कर रही है शानदार कमाई
धुरंधर 2 नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है। धुरंधर 2 ने 10 दिन में ही बाहुबली 2 का नौ साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। खबर लिखे जाने तक (29 मार्च, शाम 6 बजे तक) फिल्म ने भारत में 833.53 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है।वहीं फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 995.05 करोड़ हो गया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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