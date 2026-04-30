धुरंधर के सेट पर बीमार पड़ गए थे 100-200 लोग, इस वजह से हो गई थी फूड पॉइजनिंग
धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों ने ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। अब भी हर जगह फिल्म की चर्चा है। क्या आप जानते हैं शूटिंग के दौरान सेट पर 100 से 200 लोग बीमार पड़ गए थे? आइए जानते हैं क्यों।
आदित्य धर की धुरंधर पार्ट 1 और 2, दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। हर जगह फिल्म की चर्चा हो रही है। पर क्या आप जानते हैं कि धुरंधर के लिए एक्टर्स और पूरी टीम को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिल्म में नजर आए एक्टर्स विक्रम भांबरी, हीरव मेहता, और रजत अरोड़ा ने बताया कि कैसे शूटिंग के दौरान 100 से 200 लोग बीमार पड़ गए थे और लेह-लद्दाख में क्रू को हाई एल्टीट्यूड की वजह से परेशानी भी हुई।
लेह-लद्दाख में शूट करना क्यों था मुश्किल?
स्क्रीन के साथ खास बातचीत में एक्टर हीरव मेहता ने बताया कि कैसे लेह में शूट के दौरान टीम को कुछ हेल्थ समस्याओं से जूझना पड़ा। उन्होंने बताया, “जब हमने लैंड किया, प्रोडक्शन हाउस ने हमें एक दिन लेह-लद्दाख के माहौल में ढलने का समय दिया गया। जब हमने लैंड किया तब अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में गिरने लगे। शाम तक, मेरा शरीर जवाब देने लगा, मेरे सिरदर्द होने लगा और घबराहट होने लगी। मैं बिना डिनर किए सो गया, और अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने बलूचिस्तान का पूरा सेट वहीं बनाया फ्लिपराची वाला। मुझे प्रोडक्शन हाउस के बारे में जो चीज पसंद आई वो ये कि हम पहाड़ों में शूट कर रहे थे, हमें ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही थी, और जगहों पर जाना पड़ रहा था, उन्होंने बेस्ट वैनिटी और खाने का इंतजाम किया था। हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो लोग बीमार पड़ रहे थे उनके लिए वहां डॉक्टर्स और एंबुलेंस थीं। लोग असल में बीमार पड़ रहे थे, खासकर प्रोडक्शन के लोग, जिन्हें बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ रही थी, तो उन्हें ऑक्सीजन लेवल्स को लेकर समस्या हो रही थी।”
एक्टर को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत
हीरव की बात को आगे बढ़ाते हुए विक्रम भांबरी ने कहा, "मौसम हमारे फेवर में था, जिस दिन हमारा शूट खत्म हुआ, अगले दिन वहां बारिश हो गई। मेरा शूट आखिरी था, और हम इंटीरियर्स में शूट कर रहे थे, तो थकान और धूल की वजह से, मुझे सांस लेने में कुछ दिक्कत हुई। सेट पर फूड पॉइजनिंग हो गई थी।"
100 से 200 लोग पड़ गए थे बीमार
हीरव में बताया, “शूट कैंसिल हो गया था क्योंकि कैमरे के पीछे के ज्यादातर लोग बीमार होने लगे थे। शुरुआत में लगा कि ये ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ बर्ड फ्लू था, जिसकी वजह से नॉनवेज खाना खराब हो गया था। ये न्यूज में भी आया था, 100 से 200 लोग बीमार पड़ गए थे। प्रोडक्शन की गलती नहीं थी। हालांकि, हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा था।”
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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