'मैं किसी से डरता...',ध्रुव राठी ने जाह्नवी को बांग्लादेश हिंदुओं पर बोलने के लिए किया टारगेट?

संक्षेप:

ध्रुव राठी का वीडियो फेक ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड जब से रिलीज हुआ लोग उन्हें टारगेट करने लगे। लोग कहने लगे कि जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेश में हुई हिंदू हत्या के खिलाफ बोला इसलिए ध्रुव राठी ने उन्हें टारगेट किया है। अब ध्रुव राठी ने एक वीडियो पोस्ट करके बताया है कि इस दावे का सच क्या है। 

Dec 28, 2025 11:30 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या पर बॉलीवुड के तमाम सिलेब्रिटीज ने उसकी निंदा की थी। निंदा करने वालों में एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का नाम भी शामिल था। इस बीच ध्रुव राठी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका टाइटल था- फेक ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड। इस वीडियो के थंबनेल पर जाह्नवी कपूर की तस्वीर थी। जैसे ही ध्रुव राठी का ये वीडियो सामने आया, लोग कहने लगे कि जाह्नवी कपूर को ध्रुव ने इसलिए टारगेट किया है क्योंकि उन्होंने दीपू चंद्र दास की हत्या की निंदा की थी। अब ध्रुव राठी ने इस वायरल दावे का सच बताया है।

बीजेपी आईटी सेल पर क्या बोले ध्रुव राठी

ध्रुव राठी ने वीडियो में साफ किया है कि उन्होंने जाह्नवी कपूर को टारगेट किया है कि नहीं। ध्रुव राठी ने वीडियो में कहा- मतलब तुम लोगों को भगवान ने दिमाग दिया है। थोड़ा इस्तेमाल करते इसका, क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब बीजेपी आईटी सेल वाले जो पोस्ट डालते रहेंगे, तुम उसे अंधाधुंध यकीन करते रहोगे।

ध्रुव बोले- मैंने खुद बांग्लादेशी हिंदूओं के ऊपर रील बनाई है

ध्रुव ने आगे कहा- पहली चीज तो जिस दिन जाह्नवी कपूर ने पोस्ट डाली, उसी दिन मैंने आधे घंटे का वीडियो डाल दिया। क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है? कि मैं एक ही दिन के अंदर-अंदर आधे घंटे का वीडियो एडिट करके, रिसर्च करके शूट करके सबकुछ करके डाल दूं? दूसरा, मैंने खुद बांग्लादेश के हिंदूओं के ऊपर रील बनाई है तो मैं उस चीज को लेकर क्यों किसी की आलोचना करूंगा?

ध्रुव ने कहा- वो किसी से डरते नहीं हैं

ध्रुव ने आगे कहा, "देखो मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं कि इधर-उधर से घूम फिर के किसी की आलोचना करूं। मुझे जो बोलना होता है वो मैं सीधा बोलता हूं। न मैं तुम्हारे पॉपा से डरता और न ही मैं किसी बॉलीवुड सिलेब्रिटी से डरता हूं। जो बोलना होता है वो मैं सीधा खुलकर उनके मुंह पर बोलता हूं।"

थंबनेल पर क्यों है जाह्नवी कपूर की फोटो?

फिर ध्रुव ने बताया कि फेक ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड वाला पूरा वीडियो प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर है, उसका क्या असर पड़ता है सोसाइटी में। ध्रुव ने कहा कि पूरे वीडियो में उन्होंने जाह्नवी कपूर से कोई सवाल नहीं किया है। उन्होंन कहा कि उन्होंने जाह्नवी को इसलिए थंबनेल पर लिया क्योंकि जाह्नवी उन सिलेब्स में से हैं जिन्होंने खुलकर माना है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है।

