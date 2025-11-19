Hindustan Hindi News
धुरंधर
रणवीर सिंह की धुरंधर पर भड़के ध्रुव राठी, बोले- ये ISIS को सिर काटते देखने जैसा है, बोले- पैसे के लिए…

संक्षेप: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर के ट्रेलर पर चर्चा शुरू हो गई है। ज्यादातर सिनेमालवर्स इसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे ज्यादा हिंसा वाला बता रहे हैं। ध्रुव राठी का कहना है कि आदित्य धर लालच में युवाओं का दिमाग जहरीला बना रहे हैं।

Wed, 19 Nov 2025 10:57 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का ट्रेलर पाकिस्तान तक चर्चा में है। अब कॉन्टेंट क्रिएटर ध्रुव राठी ने इस पर कमेंट किया है। ध्रुव का कहना है कि आदित्य धर ने युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर भरने की कोशिश की है। साथ ही सेंसर बोर्ड से अपील की है कि उन्हें देखना चाहिए कि किस करना ज्यादा बुरा है या इस तरह की हिंसा। ध्रुव ने लिखा है कि ट्रेलर ऐसा है जैसे आईएसआईएस को सिर कलम करते देख रहे हैं।

टॉर्चर का महिमामंडन

ध्रुव राठी ने अपने ट्विटर पर लिखा है, 'आदित्य धर ने बॉलीवुड में नीचता की हद पार कर दी है। उनकी लेटेस्ट फिल्म के ट्रेलर में इतनी हिंसा, खून-खराबा और टॉर्चर दिखाया गया है, ये ISIS की सिर कलम करने वाली क्रूरता देखने जैसा है और इसे एंटरटेनमेंट कहा जा रहा है। पैसे के लिए उनका लालच इस हद तक पहुंच गया है कि वह जानबूझकर यंग जनरेशन के दिमाग में जहर भर रहे हैं, साथ ही खून-खराबे के लिए संवेदनशीलता खत्म करके इतने भयानक टॉर्चर का महिमामंडन कर रहे हैं। सेंसर बोर्ड के लिए यही मौका है दिखाने का कि लोगों का किस करना ज्यादा बड़ी दिक्कत है या जिंदा खाल खींचना।'

जबरदस्त स्टारकास्ट

धुरंधर एक्शन थ्रिलर है। इसमें रणवीर सिंह भारत के जासूस बने हैं जो पाकिस्तान की जासूसी करता है। मूवी की स्टारकास्ट काफी दमदार है। धुरंधर में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन हैं। आदित्य धर ने धुरंधर का 4 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया। इसमें दो सीन रोंगटे खड़े करने वाले हैं। फिल्म के एक सीन में अर्जुन रामपाल एक जिंदा इंसान की खाल खींचते हैं। दूसरे सीन में अक्षय खन्ना एक इंसान का सिर पत्थर से कुचल देते हैं। मूवी में अर्जुन रामपाल ISI के मेजर इकबाल बने हैं। वहीं अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल किया है।

दर्शकों को फिल्म का इंतजार

ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है वहीं कुछ लोग इतनी हिंसा दिखाने को गलत भी बता रहे हैं। यूट्यूब पर एक रीडर ने कमेंट किया है, ऐसे ट्रेलर बनाया जाता है। 4 मिनट, मेन स्टोरी की कोई डिटेल नहीं बताई और आपको कुर्सी से उछलने पर मजबूर कर दिया। जबरस्त एडिटिंग। फिल्म का इंतजार है। एक और ने लिखा है, मैं पाकिस्तान से हूं, हालांकि मैं भारत के लगातार पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाने से बोर हो चुका हैं लेकिन ये सॉलिड लग रही है। जरूर देखी जानी चाहिए। एक ने लिखा है, पूरे साल में यही ऐसी मूवी आई है जिसका टिकट खरीदने का मन कर रहा है।

Dhurandhar

