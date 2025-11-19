Reel VS Real: रहमान डकैत से चौधरी असलम तक धुरंधर में दिखे किरदारों के असली चेहरे आपने देखे?
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है। ट्रेलर आने के बाद सोशल मीडिया पर इसका तगड़ा बज है। चर्चा है कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसमें दिखाए गए किरदार भी रियल लाइफ कैरेक्टर्स से मिलते-जुलते लिए गए हैं। कुछ के नाम भी फिल्म में रियल रखे गए हैं। जैसे संजय दत्त का रोल एसपी चौधरी असलम और अक्षय खन्ना का रहमान डकैत। अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का रोल प्ले किया है। बताया जा रहा है कि उनका किरदार इलियास कश्मीरी मिलता जुलता है। सोशल मीडिया पर फिल्म की कास्टिंग की काफी तारीफ हो रही है।
अर्जुन रामपाल- मेजर इकबाल
फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में अर्जुन रामपाल दिखाई देते हैं। उनका किरदार मेजर इकबाल- मौत का फरिश्ता टैग लाइन के साथ दिखाया गया है। अर्जुन रामपाल बोलते हैं, 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान में बहुत उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जियाउलहक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई, ब्लीड इंडिया विद थाउजैंड कट्स। इसके बाद वीभत्स सीन दिखाया जाता है। यह 1999 के कारगिल वॉर में भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तानी सेना के टॉर्चर की याद दिलाता है। रिपोर्ट्स हैं कि अर्जुन रामपाल का रोल इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है। वह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए मोस्ट वॉन्टेड रहा है।
अक्षय खन्ना- रहमान डकैत
अक्षय खन्ना रहमान डैकत के रोल में हैं। उनको एपेक्स प्रीडेटर का टैग मिला है। हकीकत में रहमान डकैत बलोच कराची का बहुत कुख्यात क्रिमिनल रहा है। पुलिस एनकाउंटर में एसएसपी चौधरी असलम ने उसका एनकाउंटर किया था। वह कई तरह के काले कारनामों की लिस्ट काफी लंबी थी। बताया जाता है कि रहमान जब छोटा था तब उसने अपनी मां खदीजा बीबी का खून कर दिया था।
संजय दत्त- एसपी चौधरी असलम
संजय दत्त एसपी चौधरी असलम के रोल में हैं। उन्हें द जिन्न का टैग मिला है। उनका रोल भी रियल लाइफ किरदार पर बेस्ड बताया जा रहा है और लुक भी काफी मिलता-जुलता है। पाकिस्तान के कई दर्शक मान रहे हैं कि संजय दत्त चौधरी असलम के रोल में फिट बैठ रहे हैं। ये वही चौधरी असलम हैं जिन्होंने रहमान डकैत का एनकाउंटर किया था।
आर माधवन- अजय सान्याल
आर माधवन धुरंधर फिल्म में भारत के इंटेलिजेंस अफसर अजय सान्याल बने हैं। उनका टैग है चैरियटियर ऑफ कर्मा। उनका रोल अजित डोवाल से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। उनके लुक को भी सोशल मीडिया पर दर्शकों ने अप्रूवल दिया है और तारीफ कर रहे हैं।
रणवीर सिंह?
मूवी में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम नहीं दिखाया गया है। बस उन्हें रॉथ ऑफ गॉड (Wrath of God) टैग के साथ दिखाया गया है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि वह भारत की तरफ से पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के रोल में हैं। चर्चा है कि वह अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के रोल में हैं।
नोट: एक्टर्स के रोल किन रियल लाइफ किरदारों से प्रेरित हैं, इस पर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। यह आर्टिकल सोशल मीडिया पर चल रही बज और फोटोज के आधार पर बनाया गया है। Image Credit: @mysteriou_s1
