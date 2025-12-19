Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhrandhar ban in Pakistan Bilawal Bhutto entry on fa9la song viral netizens call them double standards
पाकिस्तान में बैन धुरंधर पर इवेंट में बिलावल भुट्टो की एंट्री पर बजा- फस्ला गाना, लोग बोले- ये दोगलापन है

पाकिस्तान में बैन धुरंधर पर इवेंट में बिलावल भुट्टो की एंट्री पर बजा- फस्ला गाना, लोग बोले- ये दोगलापन है

संक्षेप:

धुरंधर के खिलाफ पाकिस्तान याचिकाएं दी जा रही हैं वहीं एक इवेंट में बिलावल भुट्टो की एंट्री का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फस्ला गाना बज रहा है। अब लोग इसे पाकिस्तान का दोगलापन बताकर ट्रोल कर रहे हैं।

Dec 19, 2025 10:20 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह स्टारर मूवी धुरंधर पाकिस्तान में बैन है। हालांकि वहां लोग चोरी-चोरी यह फिल्म जमकर देख रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो का एक वीडियो वायरल है। इसमें वह किसी पार्टी में हैं और बैकग्राउंड में धुरंधर का याखी दूस दूस (फस्ला) गाना बज रहा है। इस क्लिप पर लोग लिख रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान के लोग इसे नैशनल इंसल्ट बताकर मानहानी कि मुकदमा करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर फिल्म से ऑब्सेस्ड भी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोर्ट में केस, इवेंट में गाना

पाकिस्तान धुरंधर फिल्म का विरोध ये कहकर कर रहा है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। वहीं फिल्म और इसके गाने के लिए दीवानगी को छिपा भी नहीं पा रहे। एक वायरल क्लिप में पीपीपी चीफ बिलावल भुट्टो किसी फंक्शन में पहुंचे हैं। उनका स्वागत किया जाता है और Fa9la गाना बज रहा है। X पर यह क्लिप पोस्ट करके एक ने लिखा है, धुरंधर म्यूजिक पाकिस्तानी पॉलिटिशनयन बिलावल भुट्टो की एंट्री में बजाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस भारतीय ब्लॉकबस्टर के खिलाफ पाकिस्तानी कोर्ट में केस किए जा रहे हैं। पब्लिक इवेंट्स में ये लोग गाने खुलेआम बजा रहे हैं।

लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

इस क्लिप पर कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं, एक ने लिखा है, विडंबना ये है कि पाकिस्तान में धुरंधर के खिलाफ कानूनी लड़ाई इसलिए है कि मूवी ने पीपीपी की छवि खराब की और इसका म्यूजिक बिलावल भुट्टो के इवेंट में बड़े गर्व से बजाया जा रहा है। कितने दोगले लोग हैं। एक ने लिखा है, ये लोग सिनेमा का मजा ले रहे हैं। कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि यह बहरीनी गाना है।

चोरी-छिपे धुरंधर देख रहे पाकिस्तानी

धुरंधर पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद यहां के लोग धड़ल्ले से चुपचाप यह फिल्म देख रहे हैं। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, बैन होने के बावजूद पाकिस्तान में यह फिल्म 2 मिलियन बार गैर कानूनी तरीके से डाउनलोड की गई है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पाइरेटेड फिल्म बन गई है। इसने रजनीकांत की 2.0 और शाहरुख खान की रईस को पीछे छोड़ दिया है।

ये भी पढ़ें:Dhurandhar Fa9la: यहां है रहमान डकैत वाले गाने के हिंदी लिरिक्स, अब गाइए
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।