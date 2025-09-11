dhotiyan khul jayengi kumar sanu son jaan slams bigg boss 19 contestant kunickaa sadanand over her rape in industry comm कुनिका सदानंद पर भड़के कुमार सानू के बेटे जान, बोले- शादीशुदा मर्द या जो भी हाथ लगा…, Bollywood Hindi News - Hindustan
कुनिका सदानंद पर भड़के कुमार सानू के बेटे जान, बोले- शादीशुदा मर्द या जो भी हाथ लगा…

कुनिका सदानंद और उनके बेटे कुमार सानू से अफेयर के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं। अब कुनिका की एक वायरल क्लिप पर कुमार सानू के बेटे जान का कमेंट आया है। जान ने इसमें कुनिका के खिलाफ काफी गुस्सा निकाला है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 04:50 PM
कुनिका सदानंद बिग बॉस 19 में खेल रही हैं। इस बीच उनके कई नए-पुराने बायन सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। कुनिका ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें लगता है कि रेप नहीं होते बल्कि लड़कियां खुद हिंट देती हैं। इंटरव्यू में वह कुमार सानू के साथ रिश्ते पर भी बोली थीं। इस पॉडकास्ट की क्लिप वायरल है। कुनिका ने जो बोला था कई लोगों को गलत लग रहा है और ट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं अब इस क्लिप पर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू के कमेंट ने सबका ध्यान खींचा है।

जान कुमार सानू का कमेंट

कुमार सानू के बेटे जान ने लिखा है, 'इन्होंने पूरी जिंदगी खुद भी यही किया है। शादीशुदा मर्द या जो भी हाथ लगा। मुंह खोलना नहीं है ज्यादा, बहुत धोतियां खुल जाएंगी।'

क्या बोली थीं कुनिका

कुनिका इस क्लिप में बोल रही हैं, 'हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ना, मैं ऐसा मानती हूं कि रेप नहीं होता है। कहीं न कहीं लड़की की तरफ से भी इशारा होता है।' कुनिका ने बताया इशारे करके भी बताया कि लड़कियां कैसे हिंट देती हैं। फिर बोलीं, 'मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसी लड़कियों का रेप हुआ, जो सही और स्ट्रेटफॉरवर्ड रही हूं और मैं हमेशा ऐसी थी। बॉस मुझे किसी भी कीमत पर हिरोइन नहीं बनना है।'

लोगों के कमेंट्स

इस क्लिप पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, 'ऐसे कमेंट पास करके ये वुमन इम्पावरमेंट चाहती हैं।' एक कमेंट है, अच्छी बात है कि बेटी नहीं है इसकी। कुछ लोग कुनिका के सपोर्ट में लिख रहे हैं कि वह इंडस्ट्री की सच्चाई बता रही हैं। कुछ लोगों ने कुनिका के बेटे अयान लाल को टैग करके लिखा है कि अब अपनी मां का बचाव करके दिखाओ।

कुनिका से रिलेशन में थे कुमार सानू

कुनिका कुमार और शादीशुदा कुमार सानू के अफेयर के किस्से कई बार मीडिया में आ चुके हैं। रीसेंटली उनके बेटे ने भी कहा था कि उनकी मां अभी भी कुमार सानू के गाने गुनगुनाती हैं लेकिन उनका रिश्ता बहुत टॉक्सिक था।

