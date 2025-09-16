Dharmendra's brother Ajit's Bollywood career flopped due to this reason, read इसलिए फ्लॉप हुआ धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल का फिल्मी करियर, परिवार को एकजुट रखने में किया ये काम, Bollywood Hindi News - Hindustan
इसलिए फ्लॉप हुआ धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल का फिल्मी करियर, परिवार को एकजुट रखने में किया ये काम

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के भाई अजीत सिंह देओल भी फिल्मों में एक्टिव थे। लेकिन इस वजह से वो अपने भाई जितनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए। एक्टर ने कई फिल्मों में काम किया था।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 09:16 PM
धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल भले ही स्टारडम में अपने भाई से पीछे रह गए, लेकिन दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था। जब धर्मेंद्र फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे, तो उन्होंने अजीत को भी मुंबई बुलाया और फिल्मों में सेट करने की कोशिश की। अजीत ने खोटे सिक्के, मेहरबानी, प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों में काम किया और बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने अपनी दमदार पहचान बनाई। खासकर गुस्से वाले रोल्स में उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों को धर्मेंद्र की याद दिला देती थी। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्शन और लेखन में भी हाथ आजमाया और प्रतिज्ञा जैसी फिल्म लिख और डायरेक्ट कर सफलता पाई। लेकिन इसके बावजूद अजीत फिल्मों में भाई धर्मेंद्र जैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाए।

इसलिए सफल नहीं हुए अजीत

अजीत देओल का करियर उस तरह ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जैसा धर्मेंद्र का रहा। असल वजह यह थी कि अपने शुरुआती दिनों में हीरो बनने की चाह में उन्होंने पर्दे पर भाई धर्मेंद्र की कॉपी कर दी। ऑडियंस को लगा कि वह अपनी अलग पहचान नहीं बना पा रहे हैं। यही कारण रहा कि मेकर्स उन्हें लीड किरदारों में दोबारा साइन करने से कतराने लगे। धीरे-धीरे उन्हें साइड रोल्स और कैरेक्टर रोल्स में ही काम मिलता रहा।

परिवार को रखा साथ

हालांकि, फिल्मों से ज्यादा उनकी पहचान परिवार में मजबूत होती गई। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी के दौर में अजीत ने परिवार को जोड़कर रखने में बड़ी भूमिका निभाई। देओल फैमिली की एकजुटता बनाए रखने में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है।

23 अक्टूबर 2015 को लंबी बीमारी के बाद अजीत देओल का निधन हो गया। एक्टिंग में वह भाई धर्मेंद्र जितनी सफलता नहीं पा सके, लेकिन अपने परिवार और निजी रिश्तों के लिए उन्हें याद किया जाता है।

