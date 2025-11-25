Hindustan Hindi News
काश यादों में जान होती…धर्मेंद्र ने लिखी थीं ये खूबसूरत शायरियां, खुद को शायर बना बैठे थे एक्टर

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अपने आखिरी समय में भी एक्टर शायरी लिखा करते थे। शायरी के लिखने और कहने के इतने शौक़ीन थे कि अक्सर किसी टीवी शो, या अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी लिखी हुई शायरी अपने ही अंदाज में बयां करते थे।

Tue, 25 Nov 2025 02:13 PM
ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस मीना कुमारी के साथ काम करने ले दौरान धर्मेंद्र को भी शायरी लिखने में दिलचस्पी हुई थी। दोनों अक्सर अपने दिल का हाल शायरी के जरिए बताते थे। धर्मेंद्र शायरी लिखने और कहने की कला को अंतिम दिनों तक करते रहे। ये हैं धर्मेंद्र की लिखी और किसी टीवी प्रोग्राम में कही गई शायरियां।

खुदा

हम तीन में हैं, न तेरह में हैं,

मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं

जो खुदा को मोहब्बत और मोहब्बत को खुदा कहते हैं।

जोरे-मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में…

अब दिलों से निकाले, हम कहाँ निकलते हैं।

वक़्त

कि उड़ाए फिरता था जो वक़्त—

वो आज दामन छुड़ाने लगा है।

क्या बात है, क्या बात है…

वक़्त जिसे मैं उड़ाए फिरता था,

वो आज दामन छुड़ाने लगा है।

बंद होने लगे हैं सब दरवाज़े मुझ पर—

ज़माना खिड़कियों से तमाशा देखने लगा है।

मोहब्बत

कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को…

कैसे बनता ‘धर्म’ मैं आपका,

पहुंचता कैसे इस मुकाम पर?

हासिल-ए-ज़िंदगी

सब कुछ पाकर भी हासिल-ए-ज़िंदगी कुछ भी नहीं।

कमबख़्त जान क्यों जाती है जाते हुए?

पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा,

कैसे साथ ले जाएंगे…

काश यादों में जान होती

काश यादों में जान होती—

आवाज़ देकर बुलाता, पास बैठा लेता…

उनकी सुनता, अपनी सुनाता…

सीने से लगा लेता।

बाक़लम-ख़ुद—

अल्फ़ाज़ मेरे अशर हैं,

नहीं आता खुद को भी यक़ीन…

शायद इसलिए इस ज़माने को भरोसा है

कि धरम शायर हो सकता है।

ज़ाती ज़िंदगी

ज़ाती ज़िंदगी रहे पोशीदा—

इसी में इसकी खुशनामाई है।

हो जाती है नीलाम चौराहे पर सरेआम,

जब-जब सामने ये आई है।

आंखों पर बिठाएगी

अपनी नज़रों में उठकर देख, बंदे…

दुनिया तुझे आंखों पर बिठाएगी।

गाएगी नग़में तेरी अज्मत के,

तेरे पैरों में झुककर

तेरा दामन फैलाएगी।

राज़ की बात

भरी बज़्म में राज़ की बात कह दी—

कि हम भी कभी उन पर फ़िदा थे।

चुपके से कान में कह दिया होता…

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
