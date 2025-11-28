Hindustan Hindi News
अपने निधन से पहले धर्मेंद्र ने देखी ये अपकमिंग मूवी, आमिर खान बोले- मैं खुश हूं कि...

संक्षेप:

आमिर खान ने हाल ही में एक इवेंट में धर्मेंद्र को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि निधन से पहले धर्मेंद्र ने कौन सी अपकमिंग फिल्म देखी। आमिर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि धर्मेंद्र वो फिल्म देख पाए। 

Fri, 28 Nov 2025 11:47 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र के जाने से इंडस्ट्री में गम का माहौल है।बॉलीवुड एक्टर आमिर खान का धर्मेंद्र के परिवार से खास कनेक्शन है। अब एक इवेंट में आमिर खान ने धर्मेंद्र को लेकर बात की। गुरुवार को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा में आमिर खान ने अपने और धर्मेंद्र के बॉन्ड को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र ने निधन से पहले सनी देओल की कौन सी फिल्म देखी।

धर्मेंद्र ने निधन से पहले देखी ये फिल्म

धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने बताया कि निधन से पहले उन्होंने सनी देओल की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 देखी। आमिर खान ने कहा, “लाहौर 1947, जो फिल्म हमने सनी देओल के साथ बनाई है, मुझे उन्हें दिखाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने वो फिल्म देखी। बेशक, ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने वो फिल्म देखी क्योंकि ये उनकी पसंदीदा स्क्रिप्ट में से एक थी।”

धर्मेंद्र के बारे में क्या बोले आमिर खान

आमिर खान ने बताया कि वो मुंबई में इस वक्त नहीं हैं, इस वजह से वो उनकी प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो पाएंगे। सितारे जमीन पर एक्टर ने कगा कि वो धर्मेंद्र के बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में वो उनसे सात से आठ बार मिले। आमिर ने कहा कि वो एक शानदार व्यक्ति थे, महान एक्टर थे और हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है।

लाहौर 1947 को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में प्रीति जिंटा भी नजर आएंगी। फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। कहा जा रहा है कि आमिर खान इस फिल्म में स्पेशल अपीरियंस कर सकते हैं।

