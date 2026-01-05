धर्मेंद्र ऐसा कर पाने वाले इकलौते स्टार थे, इंडस्ट्री ने कभी खुलकर नहीं कहा क्योंकि...
धर्मेंद्र के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आप उनके बारे में यह दिलचस्प बात जानते हैं जो उनके बेटे सनी देओल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी।
बॉलीवुड के लीजेंड्री सुपरस्टार धर्मेंद्र ने वो कमाल किया था जो आज तक बॉलीवुड के अच्छे-अच्छे स्टार्स नहीं कर पाते हैं। कभी धर्मेंद्र ने इस मामले में अपनी खुद की तारीफ नहीं की, ना ही इंडस्ट्री ने खुलकर इस बारे में कुछ कहा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? और वह कौन सा कमाल था जो धर्मेंद्र ने किया? इस सवाल का जवाब उनके बेटे सनी देओल ने अपनी एक फिल्म के इवेंट के दौरान किया था। धर्मेंद्र ने अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान कहा, "मेरे पापा ने जैसा सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया।"
ऐसा कर पाने वाले धर्मेंद्र अकेले एक्टर
धर्मेंद्र ने फिल्म 'गदर-2' के प्रमोशन के दौरान बताया, "वो एक ऐसे एक्टर हैं जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपरहिट रही। कहां आज का कोई एक्टर आपको ऐसा बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, इमोशन किया, सत्यकाम जैसी फिल्में कीं। उन्होंने हर तरह की फिल्में की थीं और सभी फिल्में हिट रही हैं। आज के जमाने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले जमाने में भी नहीं था.. सिर्फ पापा थे। लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। जनता देख रही थी, जनता जानती थी।"
सनी ने बताया क्यों इंडस्ट्री ने नहीं कहा
सनी देओल ने यह भी बताया कि आखिर क्यों यह बात कभी इंडस्ट्री ने नहीं बोली? सनी पाजी ने कहा, "जनता यह सच जानती थी.. लेकिन इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी। क्योंकि वह बहुत ही बड़ा आदमी था। वैसा बन पाना मुश्किल था।" बता दें कि धर्मेंद्र ने अपना रिटायरमेंट बहुत अच्छी तरह जिया। वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते थे। बढ़ती उम्र के चलते होने वाली दिक्कतों के चलते धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
