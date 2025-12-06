Hindustan Hindi News
उस दिन धर्मेंद्र से नहीं हो रही थी एक्टिंग, इनकम टैक्स ऑफिसर से इजाजत ले कर की थी शूटिंग

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जब वो ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे। उनसे एक टेंशन की वजह से साधारण सा सीन पूरा नहीं हुआ था।

Dec 06, 2025 10:50 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के गोल्डन एरा की सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन जोड़ियों में से एक थे धर्मेंद्र और आशा पारेख। दोनों ने साथ में कई यादगार फिल्मों में काम किया। जिसमें चिराग, आए दिन बहार के, मेरा गांव मेरा देश, और समाधि जैसी फिल्मों में उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब सराहा। धर्मेंद्र की सहज अदाकारी और आशा पारेख की सादगी भरी स्क्रीन प्रेज़ेंस हमेशा साथ में एक खूबसूरत जोड़ी बनाती थी। इन दोनों के बीच आपसी सम्मान और प्रोफेशनलिज़्म भी उतना ही गहरा था जितना कि उनकी फिल्मों में दिखाई देने वाला तालमेल। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन दो माहिर एक्टर्स से एक्टिंग नहीं हो रही थी।

इनकम टैक्स का छापा

ये किस्सा है 1972 की फिल्म ‘समाधि’ के एक सीन की शूटिंग का। फिल्म में आशा पारेख का किरदार मर जाता है और धर्मेंद्र उनके पास बैठकर रोते हैं। यह एक इमोशनल और गहरा सीन था, जिसे पूरी ईमानदारी से निभाना जरूरी था। मगर उस दिन ना धर्मेंद्र ठीक से सीन नहीं कर पा रहे थे और ना ही रो पा रहे थे। दरअसल, उसी सुबह दोनों सितारों के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। आशा पारेख ने हाल ही में एक चैनल के साथ बातचीत में बताया कि उन्हें और धर्मेंद्र को इनकम टैक्स के ऑफिसर से इजाजत लेने के बाद शूटिंग सेट पर जाने दिया गया था। इसी वजह से दोनों इतनी टेंशन में थे कि कैमरे के सामने खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था।

ऐसे शूट हुआ था सीन

काफी कोशिशों के बाद जाकर वह सीन पूरा हुआ, लेकिन वह दिन इन दोनों लिए आसान बिल्कुल नहीं था। आशा पारेख का कहना था ऊपर से यह किस्सा मज़ेदार लगता है, लेकिन असल में यह उन पर और धर्मेंद्र दोनों पर बेहद भारी पड़ा था।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
