उस दिन धर्मेंद्र से नहीं हो रही थी एक्टिंग, इनकम टैक्स ऑफिसर से इजाजत ले कर की थी शूटिंग

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जब वो ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे। उनसे एक टेंशन की वजह से साधारण सा सीन पूरा नहीं हुआ था।

बॉलीवुड के गोल्डन एरा की सबसे पॉपुलर ऑनस्क्रीन जोड़ियों में से एक थे धर्मेंद्र और आशा पारेख। दोनों ने साथ में कई यादगार फिल्मों में काम किया। जिसमें चिराग, आए दिन बहार के, मेरा गांव मेरा देश, और समाधि जैसी फिल्मों में उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब सराहा। धर्मेंद्र की सहज अदाकारी और आशा पारेख की सादगी भरी स्क्रीन प्रेज़ेंस हमेशा साथ में एक खूबसूरत जोड़ी बनाती थी। इन दोनों के बीच आपसी सम्मान और प्रोफेशनलिज़्म भी उतना ही गहरा था जितना कि उनकी फिल्मों में दिखाई देने वाला तालमेल। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन दो माहिर एक्टर्स से एक्टिंग नहीं हो रही थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इनकम टैक्स का छापा ये किस्सा है 1972 की फिल्म ‘समाधि’ के एक सीन की शूटिंग का। फिल्म में आशा पारेख का किरदार मर जाता है और धर्मेंद्र उनके पास बैठकर रोते हैं। यह एक इमोशनल और गहरा सीन था, जिसे पूरी ईमानदारी से निभाना जरूरी था। मगर उस दिन ना धर्मेंद्र ठीक से सीन नहीं कर पा रहे थे और ना ही रो पा रहे थे। दरअसल, उसी सुबह दोनों सितारों के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। आशा पारेख ने हाल ही में एक चैनल के साथ बातचीत में बताया कि उन्हें और धर्मेंद्र को इनकम टैक्स के ऑफिसर से इजाजत लेने के बाद शूटिंग सेट पर जाने दिया गया था। इसी वजह से दोनों इतनी टेंशन में थे कि कैमरे के सामने खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था।