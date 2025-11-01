Hindustan Hindi News
धर्मेंद्र को इस तकलीफ की वजह से किया गया था हॉस्पिटल में भर्ती, ICU में रखे गए

धर्मेंद्र को इस तकलीफ की वजह से किया गया था हॉस्पिटल में भर्ती, ICU में रखे गए

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को बीती रात हॉस्पिटल में भर्ती करने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था, बा इसके पीछे की वजह सामने आई है। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट और हॉस्पिटल के स्टाफ ने एक्टर की हेल्थ पर ये बात कही।

Sat, 1 Nov 2025 08:33 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। शुरुआती रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक्टर रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। लेकिन ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 89 साल के धर्मेंद्र को अचानक सांस लेने में दिक्कत के चलते हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उन्हें ICU में रखा गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की एक टीम धर्मेंद्र की देख रेख में लगी हुई है। फिलहाल डिस्चार्ज करने को लेकर कोई खबर नहीं है।

धर्मेंद्र को थी सांस लेने में दिक्कत

एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विक्की लालवानी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत के बाद हॉस्पिटल लाया गया था। वहीं हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा, “धर्मेंद्र जी आईसीयू में हैं, लेकिन उनकी तबीयत स्थिर है। उनकी हार्ट रेट 70 है, ब्लड प्रेशर 140/80 है और पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। उनकी यूरिन आउटपुट भी अच्छी है, इसलिए फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है।”

रूटीन चेकअप को लेकर खबर

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया था कि एक्टर रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया, “वो बिल्कुल ठीक हैं और किसी ने उन्हें अस्पताल में देखकर गलत खबर फैला दी।” वहीं एनडीटीवी के अनुसार, धर्मेंद्र पिछले पांच दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि परिवार या परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य की तरफ से एक्टर की हेल्थ पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। खबरों के मुताबिक उनके दोनों नेते सनी और बॉबी देओल और परिवार धर्मेंद्र के लिए मौजूद है।

फिल्म में आएंगे नजर

बता दें, धर्मेंद्र अगले महीने अपना 90 वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस उम्र में भी वो फिल्मों में काम कर रहे हैं उन्हें जल्द श्रीराम राघवन की अगली फिल्म इक्कीस में देखा जाएगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा काम कर रहे हैं। ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के हीरो अरुण खेत्रपाल पर आधारित होगी। फिल्म फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
