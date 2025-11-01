धर्मेंद्र को इस तकलीफ की वजह से किया गया था हॉस्पिटल में भर्ती, ICU में रखे गए

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को बीती रात हॉस्पिटल में भर्ती करने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था, बा इसके पीछे की वजह सामने आई है। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट और हॉस्पिटल के स्टाफ ने एक्टर की हेल्थ पर ये बात कही।

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। शुरुआती रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक्टर रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। लेकिन ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 89 साल के धर्मेंद्र को अचानक सांस लेने में दिक्कत के चलते हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उन्हें ICU में रखा गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की एक टीम धर्मेंद्र की देख रेख में लगी हुई है। फिलहाल डिस्चार्ज करने को लेकर कोई खबर नहीं है।

धर्मेंद्र को थी सांस लेने में दिक्कत एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विक्की लालवानी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत के बाद हॉस्पिटल लाया गया था। वहीं हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा, “धर्मेंद्र जी आईसीयू में हैं, लेकिन उनकी तबीयत स्थिर है। उनकी हार्ट रेट 70 है, ब्लड प्रेशर 140/80 है और पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। उनकी यूरिन आउटपुट भी अच्छी है, इसलिए फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है।”

रूटीन चेकअप को लेकर खबर इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया था कि एक्टर रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया, “वो बिल्कुल ठीक हैं और किसी ने उन्हें अस्पताल में देखकर गलत खबर फैला दी।” वहीं एनडीटीवी के अनुसार, धर्मेंद्र पिछले पांच दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि परिवार या परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य की तरफ से एक्टर की हेल्थ पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। खबरों के मुताबिक उनके दोनों नेते सनी और बॉबी देओल और परिवार धर्मेंद्र के लिए मौजूद है।