बॉबी देओल की इस फिल्म के खिलाफ थे पिता धर्मेंद्र, डायरेक्टर को घर बुलाकर सुनी कहानी, सुपरहिट रही मूवी

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की इस शानदार फिल्म के खिलाफ हो गए थे पिता धर्मेंद्र। नहीं चाहते थे बेटा ऐसी फिल्म का हीरो बने। डायरेक्टर्स ने घर आकर सुनाई थी कहानी। बाद में हुई सुपरहिट।

Sat, 22 Nov 2025 02:32 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने अपने करियर की शुरुआत में कई शानदार फिल्मों में काम किया। शुरुआती फिल्मों में एक्टर ने कई एक्शन फिल्में भी की थीं। उनकी फिल्मों की लिस्ट में साल 1998 में आई सोल्जर भी शामिल है। शाहरुख खान की बाजीगर बनाने वाले डायरेक्टर अब्बास-मस्तान ने बॉबी के साथ सोल्जर बनाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र ने जब फिल्म की कहानी सुनी तो वो इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि बॉबी देओल ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा बने। उन्होंने डायरेक्टर अब्बास-मस्तान को जोड़ी को घर आ कर कहानी सुनाने को कहा था।

धर्मेंद्र थे इस फिल्म के खिलाफ

अब्बास मस्तान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी। डायरेक्टर्स की जोड़ी ने बताया था जब कि जब उन्होंने सोल्जर की कहानी बॉबी देओल को सुनाई तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फिल्म साइन कर ली। लेकिन जब धरम जी को पता चला कि बॉबी ने कोई फिल्म साइन की है तो उन्हें घर बुलाया गया। अब्बास-मस्तान ने आगे बताया था कि दोनों धरम जी को कहानी सुनाने उनके घर गए। उस समय धर्मेंद्र ने कहा था कि मेरा बेटा नया है। इसकी अभी एक ही फिल्म आई है। आप सोल्जर नाम की जो फिल्म बना रहे हैं। पहले मैं इसकी कहानी सुनूंगा।

घर बुलाकर सुनी कहानी

अब्बास-मस्तान की जोड़ी ने धर्मेंद्र को सोल्जर की कहानी सुनानी शुरू की। उस समय बॉबी देओल भी साथ बैठे थे। शुरुआत में कहानी बेहद मजेदार लग रही थी। लेकिन बाद में धर्मेंद्र को पता चला कि इस फिल्म में हीरो अपने बाप को गोली मार देता है तो उन्होंने वहीं कहानी रोक दी और कहा कि बॉबी इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने एक्टर से रिक्वेस्ट की और उन्हें मनाया कि वो एक बार पूरी कहानी ध्यान से सुन ले। उसके बाद कोई फैसला लें। धर्मेंद्र ने पूरी कहानी जब सुनी तब उन्हें सच समझ आया। उन्होंने कहा था कि शानदार कहानी है लेकिन अगर अच्छी तरह से बन भी जाए तो सही होगा।

सुपरहिट निकली फिल्म

ये फिल्म थी सोल्जर जो 20 नवंबर 1998 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से प्रीति जिंटा अपना डेब्यू करने वाली थीं। लेकिन इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म दिल से रिलीज हो गई। फिल्म सोल्जर ने कम बजट में शानदार कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Dharmendra Deol bobby deol

