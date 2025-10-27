धर्मेंद्र ने अंडरवर्ल्ड से कहा था- तुम्हारे पास सिर्फ 10 लोग हैं, मेरे लिए लड़ने पंजाब से ट्रक भरकर आएगा

संक्षेप: सत्यजीत पुरी ने बताया कि धर्मेंद्र से अंडरवर्ल्ड डरता था। सत्यजीत ने इसका कारण भी बताया। इतना ही नहीं, सत्यजीत ने धर्मेंद्र की बहादुरी के कई अन्य किस्से भी सुनाए हैं।

बॉलीवुड के सुपरहीरो धर्मेंद्र की बहादुरी का एक किस्सा सामने आया है। ये किस्सा अभिनेता-निर्देशक सत्यजीत पुरी ने शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे अंडरवर्ल्ड भी धर्मेंद्र के सामने खौफ जताता था। सत्यजीत बोले, “उस जमाने में अंडरवर्ल्ड बहुत ताकतवर था। अगर वे किसी एक्टर को फोन करते थे तो वो एक्टर डर जाता था, लेकिन धर्मेंद्र जी और उनके परिवार को कभी भी अंडरवर्ल्ड से डर नहीं लगा।”

सत्यजीत ने फ्राइडे टॉकीज को दिए इंटरव्यू में कहा, "धर्मेंद्र जी अंडरवर्ल्ड से कहते थे, 'अगर तुम आओगे तो पूरा सानेहवाल (पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में स्थित एक नगर है) आएगा। तुम्हारे पास दस लोग हैं, पर मेरे लिए तो ट्रक भरकर लड़ने के लिए आएंगे। तो तू मेरे से पंगा न ले।’ धर्मेंद्र जी की ये बात सुनने के बाद अंडरवर्ल्ड ने कभी धर्मेंद्र जी से पंगा नहीं लिया।"

सत्यजीत ने एक और किस्सा बताया। उन्होंने कहा, “आजकल के कलाकार तो सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र जी और विनोद खन्ना अकेले घूमते थे। एक बार धर्मेंद्र जी पर एक ने चाकू से हमला किया था और धर्मेंद्र जी ने अकेले उसे संभाला था।"