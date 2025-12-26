धर्मेंद्र की याद में फिल्म इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे सनी और बॉबी देओल

संक्षेप: धर्मेंद्र के निधन को 1 महीना हो गया है और एक्टर के परिवार वाले और फैंस अभी तक इस दुख से उबर नहीं पाए हैं। अब धर्मेंद्र के बेटे अपने पिता की आखिरी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने वाले हैं।

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी हैं। देओल परिवार के लिए यह फिल्म खास है क्योंकि यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है जिसमें एक्टर बड़े स्क्रीन पर दिखेंगे इसलिए परिवार एक्टर को एक स्पेशल ट्रिब्यूट देना चाहते हैं।

पूरे परिवार के लिए इमोशनल मोमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी और बॉबी इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे। आने वाले हफ्ते में मुंबई में ही इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देओल परिवार मीडिया को बुलाएंगे और पिता के बारे में बात करेंगे पहली बार, उनके निधन के बाद। यह पूरे परिवार के लिए एक इमोशनल मोमेंट भी होने वाला है।

अपनी आखिरी फिल्म पूरी नहीं देख पाए थे धर्मेंद्र बता दें कि हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम ने बताया कि धर्मेंद्र ने फिल्म का फर्स्ट हाफ देख लिया था और वह पूरी फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'मैं उनसे अक्टूबर में मिला था। उस समय वह ठीक थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने फर्स्ट हाफ मूवी देखी थी और दूसरे हाफ का इंतजार कर रहे थे। मैं चाहता था कि वह पूरी फिल्म देखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वह यहां नहीं हैं अपने काम को देखकर एंजॉय करने के लिए लेकिन लोग उन्हें पसंद जरूर करेंगे।'

परिवार के किसी सदस्य ने नहीं देखी अब तक फिल्म वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विज्जन ने कहा कि देओल परिवार में से किसी ने यानी हेमा मालिनी, पहली पत्नी प्रकाश कौर, बच्चे सनी, बॉबी, विजेता, अजेता, ईशा देओल और अहाना ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। मुझे लगता है वे रोएंगे ही। मैं बस यही विश करता हूं कि मेरे भी बच्चे मुझे वैसे प्यार करें जैसे धर्मेंद्र के बच्चे उनसे करते थे।