धर्मेंद्र की याद में फिल्म इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे सनी और बॉबी देओल

संक्षेप:

धर्मेंद्र के निधन को 1 महीना हो गया है और एक्टर के परिवार वाले और फैंस अभी तक इस दुख से उबर नहीं पाए हैं। अब धर्मेंद्र के बेटे अपने पिता की आखिरी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने वाले हैं।

Dec 26, 2025 06:05 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी हैं। देओल परिवार के लिए यह फिल्म खास है क्योंकि यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है जिसमें एक्टर बड़े स्क्रीन पर दिखेंगे इसलिए परिवार एक्टर को एक स्पेशल ट्रिब्यूट देना चाहते हैं।

पूरे परिवार के लिए इमोशनल मोमेंट

रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी और बॉबी इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे। आने वाले हफ्ते में मुंबई में ही इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देओल परिवार मीडिया को बुलाएंगे और पिता के बारे में बात करेंगे पहली बार, उनके निधन के बाद। यह पूरे परिवार के लिए एक इमोशनल मोमेंट भी होने वाला है।

अपनी आखिरी फिल्म पूरी नहीं देख पाए थे धर्मेंद्र

बता दें कि हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम ने बताया कि धर्मेंद्र ने फिल्म का फर्स्ट हाफ देख लिया था और वह पूरी फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'मैं उनसे अक्टूबर में मिला था। उस समय वह ठीक थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने फर्स्ट हाफ मूवी देखी थी और दूसरे हाफ का इंतजार कर रहे थे। मैं चाहता था कि वह पूरी फिल्म देखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वह यहां नहीं हैं अपने काम को देखकर एंजॉय करने के लिए लेकिन लोग उन्हें पसंद जरूर करेंगे।'

परिवार के किसी सदस्य ने नहीं देखी अब तक फिल्म

वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विज्जन ने कहा कि देओल परिवार में से किसी ने यानी हेमा मालिनी, पहली पत्नी प्रकाश कौर, बच्चे सनी, बॉबी, विजेता, अजेता, ईशा देओल और अहाना ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। मुझे लगता है वे रोएंगे ही। मैं बस यही विश करता हूं कि मेरे भी बच्चे मुझे वैसे प्यार करें जैसे धर्मेंद्र के बच्चे उनसे करते थे।

कब हो रही मूवी रिलीज

इक्कीस के बारे में बता दें कि यह अर्जुन खेत्रपाल की लाइफ पर बनी फिल्म है जो 1971 के भारत-पाकिस्तान वॉर के दौरान 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। फिल्म 1 जनवरी को रिलीज होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
