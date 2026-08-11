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अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों…जानिए किसने लिखा था ये गीत, इस सिंगर की आवाज ने बना दिया अमर

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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धर्मेंद्र पर फिल्माया गया गाना ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’ को लिखने वाले गीतकार ने इस गाने को अमर कर दिया। मदन मोहन के म्यूजिक में तैयार हुआ ये गीत आज भी देशभक्ति के भावों से भरा हुआ है। जानिए कौन है इस गाने को लिखने वाला गीतकार और सिंगर-

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अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों…जानिए किसने लिखा था ये गीत

1964 में एक फिल्म आई थी हकीकत। भारत और चाइना वॉर पर बनी इस फिल्म में धर्मेंद्र ने लीड रोल निभाया था। फिल्म की कहानी देश के लिए मरने मिटने वाले जवान की थी। इस फिल्म से प्रिया राजवंश ने अपना डेब्यू किया था। बलराज साहनी, जयंत, संजय खान जैसे एक्टर ने इस फिल्म में सपोर्टिंग किरदार निभाए थे। उस समय बहुत कम देशभक्ति फिल्में बनीं थीं, ऐसे में फिल्म हकीकत लोगों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुई। इस फिल्म की कहानी के साथ एक गाना हमेशा के लिए अमर हो गया। आगे चलकर इस गाने के नाम पर कई फिल्में और अन्य गीत बने। ये गाना था ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’। इस गीत को गाने वाले सिंगर और लिखने वाले गीतकार ने इसे अमर कर दिया।

जानिए किसने लिखा ये गीत

धर्मेंद्र स्टारर फिल्म हकीकत में कुल 7 गाने रखे गए थे। फिल्म का गाना 'हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा', 'ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है', 'मस्ती में छेड़कर तराना कोई दिल का', 'आई अब की साल दिवाली' लेकिन इन सब से ऊपर फिल्म का गाना 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’ खूब मशहूर हुआ।

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इस गाने के नाम पर बनी फिल्म

इस गाने को शबाना आजमी के पिता और मशहूर शायर कैफी आजमी ने लिखा था। वहीं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। फिल्म के इस गाने पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और बॉबी देओल की फिल्म ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’ बनी थी। ये फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी।

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फिल्म की कास्ट

देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। इस फिल्म में उनके दूसरे भाई विजय आनंद भी एक छोटे रोल में थे। देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था। ऐसी भी कई रिपोर्ट हैं कि फिल्म हकीकत पर उस समय के पंजाब के सीएम प्रताप सिंह कैरों ने मदद की थी। ऐसी खबरें थीं कि चेतन आनंद ने जब उस समय के पंजाब के सीएम से मुलाकात की थी तब उन्होंने भारत-चीन वॉर पर फिल्म बनाने का सुझाव दिया था, साथ ही इस फिल्म पर पैसा भी लगाया था। हालांकि, बाद में सीएम की तरफ से इस खबर को झूठा ही बताया गया।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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