Dharmendra Says Sholay Is Not His All Time Favourite Chooses This Lesser Known Film

शोले नहीं है धर्मेंद्र की फेवरेट फिल्म, कहा- मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि...

धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। उन्होंने खूब सक्सेसफुल फिल्में दी हैं जिसमें से एक है शोले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले उनकी फेवरेट फिल्म में से एक नहीं है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 09:31 PM
शोले फिल्म ने आज 50 साल पूरे कर लिए हैं। यह फिल्म सुपरहिट रही और बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान गढ़े। लेकिन क्या आपको पता है, धर्मेंद्र देओल की यह ऑल टाइम फेवरेट मूवी नहीं है। धर्मेंद्र ने फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू में कई राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि सत्यकाम और शोले उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में नहीं है, बल्कि प्रतिज्ञा मूवी ऑल टाइम फेवरेट है।

क्या बोले धर्मेंद्र

इंडियन एक्सप्रेस से इंटरव्यू में जब धर्मेंद्र से पूछा गया कि क्या शोले की सफलता उन्हें हैरान करती है, इस पर एक्टर ने जवाब दिया, 'आपको एक बात बताता हूं। 1975 में जब शोले आई थी, तब उससे दो महीने पहले ही मेरी एक और फिल्म रिलीज हुई थी। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। यह फिल्म दुलाल गुहा की प्रतिज्ञा थी, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इसमें मेरा किरदार काफी मुश्किल था। एक ट्रक ड्राइवर का रोल करना था जो पुलिसवाले का रूप लेता है। यह रोल काफी टफ था, जिसमें बहुत सारी इमोशंस और ड्रामा था। यह एक चैलेंज था और लोगों ने इसमें मुझे पसंद किया।'

उन्होंने आगे बताया, 'हालांकि, शोले और सत्यकाम मेरी फेवरेट मूवी है, लेकिन अगर ऑल टाइम फेवरेट की बात करेंगे तो यह प्रतिज्ञा फिल्म है। 1975 में शोले के आसपास ही फिल्म रिलीज हुई थी, इसलिए ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन शोले से कॉम्प्टीशन होने के बाद भी प्रतिज्ञा सुपरहिट रही थी। ठीक उसी तरह जैसे 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश फिल्म के सुपरहिट होने के साथ-साथ नया जमाना हिट रही थी। मुझे भी नया जमाना काफी पसंद आई थी।'

नहीं सोचा था फिल्म इतनी हिट होगी

जब धर्मेंद्र से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी लगा था कि शोले उनके करियर में इतना बड़ा मील का पत्थर साबित होगी? इस पर एक्टर ने जवाब दिया कि नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिल्म के लिए हम सबने काफी मेहनत जरूर की थी। इसकी शूटिंग बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में हुई थी। उस समय वहां पर कोई भी होटल नहीं था, इसलिए हम लोगों को बेंगलुरु से 50 किलोमीटर शूटिंग पर जाना पड़ता था। लेकिन काफी मजा आया। हेमा भी थीं और जया भी। जया उस समय वह अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही थीं।

बिग बी को फिल्म के लिए किया रिकमेंड

बच्चन साहब ने कहा था कि आपने उन्हें शोले के लिए रिकमेंड किया था। इस पर धर्मेंद्र बोले, यह काफी अच्छी बात है कि उन्हें यह याद है। हां मैंने रमेश सिप्पी से कहा था। लेकिन उन्हें उनके मेरिट पर फिल्म मिली।

बच्चन साहब गब्बर का रोल करना चाहते थे तो क्या आप भी उस पार्ट को करने के लिए इच्छुक थे? इस पर धर्मेंद्र ने कहा, नहीं मैं वीरू प्ले करने में ही खुश था। उसी पार्ट ने मुझे चुना।



