Dharmendra Prayer Meet: परिवार ने धर्मेंद्र की याद में रखी प्रार्थना सभा, बेटे करण के साथ पहुंचे सनी देओल

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र देओल

Thu, 27 Nov 2025 04:32 PM

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के दो दिन बाद उनके परिवार ने आज मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में प्रार्थना सभा आयोजित की है। पीटीआई के मुताबिक, यह सभा शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक चलेगी। गायक सोनू निगम इस मौके पर धर्मेंद्र के कुछ यादगार गीत गाएंगे। वहीं दोस्त और इंडस्ट्री के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।

27 Nov 2025, 04:32:07 PM IST पाजी ने अपनी आंख खोली थी- अनिल शर्मा ‘गदर’ के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने विक्की लालवानी को दिए बयान में बताया कि वह धर्मेंद्र से मिलने उनके घर गए थे। उन्होंने कहा, “मैं उनके घर गया था। वह ठीक हो गए थे। वह अपनी आंखें खोलते थे और अपने हाथ भी हिलाते थे। वह ठीक हो रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि धरमजी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं।”

27 Nov 2025, 04:25:22 PM IST कहां हैं बॉबी देओल? प्रार्थना सभा के शुरू होने से पहले बॉबी देओल अपने पिता के घर के बाहर स्पॉट हुए हैं।

27 Nov 2025, 04:17:39 PM IST श्रद्धांजलि देने आए सिद्धार्थ मल्होत्रा सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभय देओल दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं।

27 Nov 2025, 04:16:18 PM IST प्रार्थना सभा में पहुंचे सनी देओल सनी देओल अपने बेटे करण देओल के साथ अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में पहुंच गए हैं।