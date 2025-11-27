Dharmendra Prayer Meet: परिवार ने धर्मेंद्र की याद में रखी प्रार्थना सभा, बेटे करण के साथ पहुंचे सनी देओल

27 Nov 2025, 04:32:07 PM IST
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के दो दिन बाद उनके परिवार ने आज मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में प्रार्थना सभा आयोजित की है। पीटीआई के मुताबिक, यह सभा शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक चलेगी। गायक सोनू निगम इस मौके पर धर्मेंद्र के कुछ यादगार गीत गाएंगे। वहीं दोस्त और इंडस्ट्री के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।
पाजी ने अपनी आंख खोली थी- अनिल शर्मा
‘गदर’ के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने विक्की लालवानी को दिए बयान में बताया कि वह धर्मेंद्र से मिलने उनके घर गए थे। उन्होंने कहा, “मैं उनके घर गया था। वह ठीक हो गए थे। वह अपनी आंखें खोलते थे और अपने हाथ भी हिलाते थे। वह ठीक हो रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि धरमजी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं।”
27 Nov 2025, 04:25:22 PM IST
कहां हैं बॉबी देओल?
प्रार्थना सभा के शुरू होने से पहले बॉबी देओल अपने पिता के घर के बाहर स्पॉट हुए हैं।
27 Nov 2025, 04:17:39 PM IST
श्रद्धांजलि देने आए सिद्धार्थ मल्होत्रा
सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभय देओल दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं।
27 Nov 2025, 04:16:18 PM IST
प्रार्थना सभा में पहुंचे सनी देओल
सनी देओल अपने बेटे करण देओल के साथ अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में पहुंच गए हैं।
27 Nov 2025, 04:07:53 PM IST
धर्मेंद्र को यादकर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी
प्रार्थना सभा के शुरू होने से पहले हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति को याद करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने धर्मेंद्र के लिए इमोशनल पोस्ट भी लिखा और कहा, उनके जाने के बाद जो खालीपन आया है वो कभी भर नहीं पाएगा।
