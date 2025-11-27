Hindustan Hindi News
Dharmendra Prayer Meet: परिवार ने धर्मेंद्र की याद में रखी प्रार्थना सभा, बेटे करण के साथ पहुंचे सनी देओल

Dharmendra News Update Live: धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई स्थित उनके घर पर निधन हो गया था। वहीं आज उनकी याद में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है।

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र देओल

Vartika Tolani| लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 27 Nov 2025 04:32 PM
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के दो दिन बाद उनके परिवार ने आज मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में प्रार्थना सभा आयोजित की है। पीटीआई के मुताबिक, यह सभा शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक चलेगी। गायक सोनू निगम इस मौके पर धर्मेंद्र के कुछ यादगार गीत गाएंगे। वहीं दोस्त और इंडस्ट्री के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।

27 Nov 2025, 04:32:07 PM IST

पाजी ने अपनी आंख खोली थी- अनिल शर्मा

‘गदर’ के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने विक्की लालवानी को दिए बयान में बताया कि वह धर्मेंद्र से मिलने उनके घर गए थे। उन्होंने कहा, “मैं उनके घर गया था। वह ठीक हो गए थे। वह अपनी आंखें खोलते थे और अपने हाथ भी हिलाते थे। वह ठीक हो रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि धरमजी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं।”

27 Nov 2025, 04:25:22 PM IST

कहां हैं बॉबी देओल?

प्रार्थना सभा के शुरू होने से पहले बॉबी देओल अपने पिता के घर के बाहर स्पॉट हुए हैं।

27 Nov 2025, 04:17:39 PM IST

श्रद्धांजलि देने आए सिद्धार्थ मल्होत्रा

सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभय देओल दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं।

27 Nov 2025, 04:16:18 PM IST

प्रार्थना सभा में पहुंचे सनी देओल

सनी देओल अपने बेटे करण देओल के साथ अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में पहुंच गए हैं।

27 Nov 2025, 04:07:53 PM IST

धर्मेंद्र को यादकर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी

प्रार्थना सभा के शुरू होने से पहले हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति को याद करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने धर्मेंद्र के लिए इमोशनल पोस्ट भी लिखा और कहा, उनके जाने के बाद जो खालीपन आया है वो कभी भर नहीं पाएगा।

