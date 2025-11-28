सफेद कपड़े, नम आंखें…धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार सामने आए सनी देओल और बॉबी देओल
Dharmendra Deol Prayer Meet: गुरुवार के दिन मुंबई के एक होटल में देओल परिवार ने धर्मेंद्र की जिंदगी, उनके योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए प्रेयरमीट आयोजित की थी।
एक्टर सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता और हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार सामने आए हैं। दरअसल, गुरुवार को मुंबई में बॉलीवुड के ही-मैन की याद में प्रेयर मीट रखी गई थी। सोशल मीडिया पर इस प्रेयर मीट की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दोनों भाई नम आंखों से मेहमानों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं।
सफेद कपड़े और चेहरे पर पिता के जाने का गम
फोटो में सनी और बॉबी अपने पिता की प्रेयर मीट में एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने सिंपल सफेद कपड़े पहने हैं। उनके चेहरे पर पिता को खोने का गम साफ झलक रहा है। एक तरफ सनी, हाथ जोड़े, नम आंखों से मेहमानों का 'नमस्ते' कहकर स्वागत करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉबी उनके पास खड़े नजर आ रहे हैं। उनके पीछे फूलों से घिरी धर्मेंद्र की एक बड़ी-सी तस्वीर भी दिखाई दे रही है।
श्रद्धांजलि देने आया पूरा बॉलीवुड
बॉलीवुड के ही-मैन को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा बॉलीवुड आया। कुछ लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं कुछ लोग उनकी प्रार्थना सभा में पहुंचे। गुरुवार के दिन सलमान खान, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, रेखा, करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, सोनू निगम, शबाना आजमी, विद्या बालन, आदित्य रॉय कपूर, जैकी श्रॉफ, मलाइका अरोड़ा आदि लेजेंडरी एक्टर को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। वहीं आमिर खान और रमेश सिप्पी ने 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक्टर को याद किया।
