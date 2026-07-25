धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोले सितारे? अभिषेक बनर्जी ने कहा- DP बदल गई
सीजेपी का प्रोटेस्ट के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सेलेब्स का रिएक्शन भी आने लगा है। किसी ने कहा कि ये युवाओं की ताकत है, तो कोई बोला लोकतंत्र एक दिन में नहीं बना है।
जंतर-मंतर समेत देश के अलग-अलग शहरों में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan Resignation) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी (Cockroach Janta Party) ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना रिएक्शन दे दिया है। इधर सेलेब्स के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। रिद्धि डोगरा ने कहा कि लोकतंत्र एक दिन में नहीं बना। वहीं, अरमान मलिक ने लिखा- युवाओं की ताकत।
रिद्धि डोगरा ने क्या कहा?
रिद्धि डोगरा ने ये पोस्ट शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा- लोकतंत्र किसी एक पल में नहीं बना। ये समय के साथ बना है उन लोगों की वजह से जिन्होंने कभी केयर करना बंद नहीं किया। आज का दिन ये याद दिलाता है कि आपकी आवाज में ताकत है। मैं आशा करती हूं कि आप इसे सहानुभूति, बुद्धि और आशा के साथ इस्तेमाल करेंगे। भारत का भविष्य आपका है।
इसी के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- मैं ये एक बहुत ही साधारण चीज को फॉलो करती हूं- देशभक्ति हमेशा इस बारे में नहीं होती है कि ये देश हमारे लिए क्या कर सकता है। लेकिन हम इस देश के बारे में क्या कर सकते हैं। अब आपकी बारी है।
सनी हिंदुजा बोले- वास्तव में अच्छा बदलाव है
अरमान मलिक ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा- युवाओं की शक्ति। सनी हिंदुजा जिन्हें संदीप भइया के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने लिखा- मेरे प्यारे मित्रों...वास्तव में एक अच्छा बदलाव। युवाओं को धन्यवाद कि उन्होंने देश को याद दिलाया कि जब हम साथ में खड़े होते हैं, तो कमाल कर सकते हैं। ये दिन इतिहास में लिखा जाएगा।
क्या बोलीं शिबानी अख्तर?
राशि खन्ना ने लिखा- हर लड़ाई हेडलाइन नहीं बनती है, लेकिन ये बन गई। क्योंकि आप इसके लिए लगातार खड़े रहे। फरहान अख्तर की पत्नी शिबानी ने लिखा- ये जनरेशन प्यार है। जिस डिटरमिनेशन से ये लड़े हैं। इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती।
अभिषेक बनर्जी कहा- डीपी बदल गई
अभिषेक बनर्जी ने कहा- डीपी बदल गई। जेन जी को मुबारक। साथ ही ये याद दिलाता है कि साथ में जब हम होते हैं तो खड़े होते हैं। जब हम बिखरे हुए होते हैं को गिर जाते हैं। कॉमेडियन और होस्ट पारीतोष ने कहा- सकारात्मक विचारों का सम्मान यही है कि स्वीकार करें।
क्या बोले एक्टर विजय वर्मा?
एक्टर विजय वर्मा ने धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा- अच्छा चलता हूं…दुआओं में याद रखना। वहीं, वीर दास ने सिर्फ फ्रेंड्स लिखा। उसके आगे हाथ जोड़ने वाले इमोजी, भारत का झंडा और दिल बनाया। ट्विंकल खन्ना ने भी अपनी स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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