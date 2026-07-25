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Dharmendra Pradhan Resigns: प्रियंका चोपड़ा का ताली वाला इमोजी, रोहित सराफ समेत इन एक्टर्स ने जताई खुशी

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Education Minister Resignation: धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे पर प्रियंका चोपड़ा का भी रिएक्शन आ गया है। एक्ट्रेस ने इमोजी के साथ रिएक्ट किया है। 

Celebs Reaction on Dharmendra Pradhan Resignation
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सेलेब्स का रिएक्शन

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे (Dharmendra Pradhan Resignation) के बाद अब एक एक करके बॉलीवुड सितारों के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। प्रियंका चोपड़, रोहित सराफ, अदिति राव हैदरी समेत तमाम सेलेब्स ने इस बड़ी खबर पर रिएक्ट किया है। प्रियंका चोपड़ा ने इमोजी के साथ इस खबर पर रिएक्ट किया है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोलीं प्रियंका चोपड़ा?

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जानकारी देने वाला एक पोस्ट शेयर किया है। इसी पोस्ट के साथ उन्होंने ताली बजाने वाला, आंखों में आंसू, आंखों पर काले चश्मे और दिल का इमोजी बनाकर रिएक्ट किया है।

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प्रियंका चोपड़ा की स्टोरी

प्रियंका ने एक और पोस्ट री-शेयर किया है। इस पोस्ट में लिखा था- ये आपका है जेन जी। तीसरे पोस्ट में उन्होंने सोनम वांगचुक की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में सोनम वांगचुक विक्टरी वाला पोज देते नजर आ रहे हैं।

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रोहित सराफ ने शेयर की लहराते तिरंग की तस्वीर

एक्टर रोहित सराफ ने लहराते हुए तिरंग की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- जय हिंद। वहीं, एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा- भविष्य अब दूर का सपना नहीं है। ये यहां है, लाउड एंड क्लीयर।

रोहित सराफ की इंस्टाग्राम स्टोरी

हुमा कुरैशी ने क्या कहा?

हुमा कुरैशी ने अपने इंस्टा पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जानकारी देते पोस्ट को री-शेयर किया। इसी के साथ उन्होंने लिखा- युवाओं को सलाम। तिलोत्तमा शोम ने लिखा- धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। सौभाग्यशाली हूं कि हमारे सुवाओं की ये ऐतिहासिक क्रांति मैं देख पाई। उन्होंने भारत के युवाओं को धन्यवाद किया।

हुमा कुरैशी की स्टोरी

अदिति राव हैदरी क्या बोलीं?

अदिति राव हैदरी ने लिखा- जीत के लिए जेन जी। ईमानदारी, अहिंसा, जवाबदेही, बोलने की आजादी और बुद्धिमत्ता को शक्ति। एक अच्छी लड़ाई लड़ना और उसे जीतना। सलाम है। ईशान खट्टर ने अपने हाथ में एक स्केच पड़े हुए अपने तस्वीर शेयर की। उस स्केच पर लिखा था- इंकलाब जिंदाबाद।

क्या बोले राजीव अदातिया?

राजीव अदातिया ने लिखा- शिक्षा मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। ये है देश और युवाओं की ताकत। हमेशा याद रखें कि शक्ति आपके पास है। आपने उन्हें चुना है और आप उन्हें हटा भी सकते हैं। जय हिंद।

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किश्वर मर्चेंट ने पोस्ट शेयर किया जिसपर लिखा था- धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा-इतिहास की किताब को जेन जी अपडेट मिल गया।

दीया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम पर युवाओं को खुशी मनाने का एक वीडियो शेयर किया। उसपर लिखा था- शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, युवा आंदोलन की एक बड़ी जीत।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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