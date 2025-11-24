Hindustan Hindi News
धर्मेंद्र के किए सबसे खतरनाक स्टंट, ना सेफ्टी केबल ना बॉडी डबल, जरा सी चूक में चली जाती जान

संक्षेप:

Dharmendra Most dangerous stunts: धर्मेंद्र को बॉलीवुड का हीमैन यूं ही नहीं कहा जाता। जान लीजिए उनके किए वो स्टंट जो आज के एक्टर्स को बिना सेफ्टी केबल या बॉडी डबल के करने में पसीने छूट जाएंगे।

Mon, 24 Nov 2025 04:09 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र ने जब भारतीय सिनेमा जगत में अपने करियर की शुरुआत की तो उस दौर में हमारी फिल्म इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के मामले में उतनी एडवांस नहीं थी। बात जब एक्शन सीन करने की आती थी तो एक्टर्स के पसीने छूट जाया करते थे, वजह यह कि ना तो हमेशा बॉडी डबल उपलब्ध हुआ करते थे और ना ही सेफ्टी केबल के साथ सीन को उस तरह कर पाना मुमकिन होता था, कि फिल्म में उसे कवर करके दिखाया जा सके। ऐसे में धर्मेंद्र को हीमैन नाम दिए जाने के पीछे कई वजहें थीं।

धर्मेंद्र ने खुद किए थे यह खतरनाक स्टंट

धर्मेंद्र जान पर खेलकर अपने स्टंट खुद कर देते थे, और वो भी बहुत एफर्टलेस तरीके से। तो चलिए जानते हैं धर्मेंद्र के किए कुछ ऐसे खतरनाक सीन, जिनमें उन्होंने ना तो सेफ्टी केबल का इस्तेमाल किया और ना ही किसी बॉडी डबल का, बल्कि खुद ही इन रिस्की सीन को करके फिल्ममेकर्स की तारीफें और उनका दिल.. दोनों जीत लिए।

पैर में चोट लगने के बावजूद किया रीटेक

साल 1966 में आई फिल्म 'आए दिन बहार के' में धर्मेंद्र ने काफी हाइट से जम्प लगाई थी। उस दौर में VFX और CGI नहीं होता था और सेफ्टी के नाम पर बस कुछ पतले मैट या गद्दे लगा दिए जाते थे। कोई एयर बैग नहीं, कोई केबल नहीं। धर्मेंद्र जब कूदे तो उनके पैर में चोट लग गई, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने खुद रीटेक किया, ताकि बॉडी डबल ना इस्तेमाल करना पड़े।

चलते ट्रक से नीचे लटककर किया था सीन

फिल्म लोहा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने चलते ट्रक से नीचे लटककर यह सीन किया था जिसके लिए उन्हें खूब तारीफें मिली थीं। साल 1987 में आई इस फिल्म का यह सीन करते हुए जरा सी चूक में धर्मेंद्र की जान जा सकती थी, लेकिन बिना किसी सेफ्टी के उन्होंने यह सीन खुद करके सबको इम्प्रेस कर लिया था।

लोगों को आज भी याद है यह शोले का सीन

बॉलीवुड की कुछ सबसे कल्ट फिल्मों में गिनी जाने वाली शोले में टंकी के ऊपर चढ़कर नाटक करने वाला धर्मेंद्र का सीन, और उसके डायलॉग आज भी लोगों को याद हैं। लेकिन क्या आपको यह बता है कि साल 1975 में धर्मेंद्र ने यह सीन बिना किसी सेफ्टी के किया था। मुश्किल यह थी कि उन्हें नशे में दिखना था और खुद को संभालना भी था।

चलती ट्रेन पर किया था यह दमदार एक्शन

चलती ट्रेन पर दौड़ना, झुकना और लड़ाई करना उस दौर में कोई आसान बात नहीं थी। हम बात साल 1973 की कर रहे हैं जब फिल्म 'जुगनू' के लिए धर्मेंद्र ने वो कर दिखाया जो तमाम एक्टर्स के लिए महज सपना ही था। धर्मेंद्र ने बिना किसी सेफ्टी केबल के चलती ट्रेन पर ये सीन किए जिसमें वो कई बार फिसले भी, लेकिन फिर भी उन्होंने परफेक्ट शॉट देकर सबका दिल जीत लिया।

