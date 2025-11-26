Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDharmendra left this blockbuster film because of a promise he made, Amitabh became a superstar with this role
धर्मेंद्र ने एक कसम की वजह से छोड़ दी थी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, अमिताभ इसी किरदार से बने सुपरस्टार

धर्मेंद्र ने एक कसम की वजह से छोड़ दी थी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, अमिताभ इसी किरदार से बने सुपरस्टार

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच गहरी दोस्ती देखी गई है। दोनों ने कई फिल्मों में शानदार काम किया। लेकिन कम ही लोग ये बात जानते हैं कि अमिताभ के करियर की पहली बड़ी फिल्म धर्मेंद्र ने एक कसम की वजह से छोड़ दी थी।

Wed, 26 Nov 2025 10:57 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है। लेकिन उनकी शुरुआती फिल्में सभी फ्लॉप रही। फिर उनके करियर में 1973 में आई फिल्म जंजीर आई जिसने एक्टर के करियर की दिशा ही बदल दी। इसी फिल्म ने अमिताभ को इंडस्ट्री का एंग्री मैन बना दिया। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि पहले ये फिल्म धर्मेंद्र के हिस्से आई थी। धर्मेंद्र को कहानी पसंद आई और उन्होंने इसे सलमान खान के पिता सलीम खान से खरीद लिया। लेकिन बाद में एक कसम की वजह से इसमें काम नहीं कर पाए।

धर्मेंद्र ने खरीदी कहानी

धर्मेंद्र ने टीवी शो आपकी अदालत में इस फिल्म के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने फिल्म नहीं करने के पीछे का सही कारण बताया था। धर्मेंद्र ने कहा था, “जंजीर मेरी फिल्म थी। मैंने ये फिल्म सलीम से 17,000 में खरीदी थी। कहानी मेरे पास पड़ी हुई थी और मैं इसे करना चाहता था। उस समय प्रकाश मेहरा इतने एक्साइटेड थे कि कहते रहते थे, ‘पाजी मुझे दे दो, कहानी मैं बनाऊंगा। आप कर लो।’ लेकिन मुझे प्रोडक्शन की समझ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो बनाएंगे तो बना लें।”

बहन को किया वादा

धर्मेंद्र बताते हैं कि फिल्म छोड़ने की असली वजह उनके परिवार से जुड़ी थी।उन्होंने कहा, “हमारी एक बहन थी, मिस्टर विवेक की पत्नी। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी और शायद उन्होंने कभी प्रकाश मेहरा को किसी पिक्चर के लिए अप्रोच किया होगा। किसी वजह से उन्होंने मना कर दिया था। इसी बात से मेरी बहन को बहुत दुख था। उन्होंने मुझे वादा लिया कि तुम प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म नहीं करोगे। मैं घर वालों और बहन के कहने पर इमोशनल बंधन में बंध गया। बहुत दुख हुआ, लेकिन बहन की कसम की वजह से मुझे ‘जंजीर’ छोड़नी पड़ी।”

अमिताभ बने हीरो

धर्मेंद्र ने आगे कहा कि उन्होंने फिल्म के लिए देव आनंद, राजकुमार जैसे नाम भी सुझाए, लेकिन आख़िरकार फिल्म अमिताभ बच्चन के पास गई और वही इसके मुकद्दर में था। “सच कहूं तो ‘जंजीर’ मेरे हाथ से छूट गई, पर जो होना लिखा होता है वही होता है। आज ‘जंजीर’ अमिताभ की फिल्म के नाम से जानी जाती है और उन्होंने इसे अमर कर दिया।” इस तरह से इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन के रूप में एंग्री मैन मिला।

