धर्मेंद्र ने एक कसम की वजह से छोड़ दी थी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, अमिताभ इसी किरदार से बने सुपरस्टार

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच गहरी दोस्ती देखी गई है। दोनों ने कई फिल्मों में शानदार काम किया। लेकिन कम ही लोग ये बात जानते हैं कि अमिताभ के करियर की पहली बड़ी फिल्म धर्मेंद्र ने एक कसम की वजह से छोड़ दी थी।

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है। लेकिन उनकी शुरुआती फिल्में सभी फ्लॉप रही। फिर उनके करियर में 1973 में आई फिल्म जंजीर आई जिसने एक्टर के करियर की दिशा ही बदल दी। इसी फिल्म ने अमिताभ को इंडस्ट्री का एंग्री मैन बना दिया। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि पहले ये फिल्म धर्मेंद्र के हिस्से आई थी। धर्मेंद्र को कहानी पसंद आई और उन्होंने इसे सलमान खान के पिता सलीम खान से खरीद लिया। लेकिन बाद में एक कसम की वजह से इसमें काम नहीं कर पाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धर्मेंद्र ने खरीदी कहानी धर्मेंद्र ने टीवी शो आपकी अदालत में इस फिल्म के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने फिल्म नहीं करने के पीछे का सही कारण बताया था। धर्मेंद्र ने कहा था, “जंजीर मेरी फिल्म थी। मैंने ये फिल्म सलीम से 17,000 में खरीदी थी। कहानी मेरे पास पड़ी हुई थी और मैं इसे करना चाहता था। उस समय प्रकाश मेहरा इतने एक्साइटेड थे कि कहते रहते थे, ‘पाजी मुझे दे दो, कहानी मैं बनाऊंगा। आप कर लो।’ लेकिन मुझे प्रोडक्शन की समझ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो बनाएंगे तो बना लें।”

बहन को किया वादा धर्मेंद्र बताते हैं कि फिल्म छोड़ने की असली वजह उनके परिवार से जुड़ी थी।उन्होंने कहा, “हमारी एक बहन थी, मिस्टर विवेक की पत्नी। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी और शायद उन्होंने कभी प्रकाश मेहरा को किसी पिक्चर के लिए अप्रोच किया होगा। किसी वजह से उन्होंने मना कर दिया था। इसी बात से मेरी बहन को बहुत दुख था। उन्होंने मुझे वादा लिया कि तुम प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म नहीं करोगे। मैं घर वालों और बहन के कहने पर इमोशनल बंधन में बंध गया। बहुत दुख हुआ, लेकिन बहन की कसम की वजह से मुझे ‘जंजीर’ छोड़नी पड़ी।”