Oscars 2026 के 'इन मेमोरियम' से धर्मेंद्र को किया गया बाहर, तो भड़के फैंस कहा-'यह सिर्फ एक हॉलीवुड शो है'

98वें एकेडमी अवार्ड्स में 'इन मेमोरियम' सेगमेंट भी देखने को मिला, जिसमें उन अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और तकनीशियनों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका पिछले साल निधन हो गया था। वहीं, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को जिक्र तक नहीं किया गया।

98वें एकेडमी अवार्ड्स बीती रात यानी रविवार को लॉस एंजिल्स में आयोजित किए गए। इस अवॉर्ड शो में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारों ने शिरकत की और अपनी ड्रेसिंग सेंस के चलते खूब सुर्खियां बटोरी। 98वें एकेडमी अवार्ड्स में हॉलीवुड की 2025 की फिल्मों के बेहतरीन और सबसे प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही इसमें 'इन मेमोरियम' सेगमेंट भी देखने को मिला, जिसमें उन अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और तकनीशियनों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका पिछले साल निधन हो गया था। एक और जहां रॉबर्ट रेडफोर्ड और रॉब रेनर जैसी फिल्मी हस्तियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को जिक्र तक नहीं किया गया। इसी बात से धरम जी के फैंस काफी नाराज है और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

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ऑस्कर 2026 'इन मेमोरियम' सेगमेंट इस साल के Oscars में 'इन मेमोरियम' सेगमेंट अवॉर्ड शो के इतिहास में सबसे लंबा था। आयोजकों ने कहा था कि वे इस साल स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो चलाने के बजाय कुछ 'अलग' करेंगे। इसके चलते सेगमेंट के अंदर दो और सेगमेंट शामिल थे, जिनमें रॉब राइनर और रॉबर्ट रेडफोर्ड को उनके साथियों द्वारा सम्मानित किया गया। डायरेक्टर रॉब राइनर को उनकी मशहूर फिल्म 'When Harry Met Sally' के स्टार बिली क्रिस्टल ने सम्मानित किया। बारबरा स्ट्रीसैंड, जिन्होंने रॉबर्ट रेडफोर्ड के साथ फिल्म 'The Way We Were' में काम किया था, ने उन्हें एक "शानदार, सधा हुआ एक्टर" और एक "बुद्धिमान काउबॉय" बताया। उन्होंने फिल्म के टाइटल सॉन्ग की कुछ लाइनें गाकर अपनी बात खत्म की। रेचल मैकएडम्स ने अपने साथी कनाडाई डायने कीटन को श्रद्धांजलि दी।

'इन मेमोरियम' में नहीं किया गया धर्मेंद्र को याद पिछले कुछ सालों में, एकेडमी अवॉर्ड्स ने अपनी अपील को सचमुच इंटरनेशनल बनाने की पूरी कोशिश की है। यही नहीं इसमें यह बात 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में साफ दिखने को मिला, जिसमें इंटरनेशनल सितारों को सम्मानित किया गया है। भारत से, इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे नाम Oscars के 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में शामिल हुए हैं। हालांकि, 2026 के सेगमेंट में बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र को शामिल नहीं किया गया, जिनका नवंबर 2025 में 89 साल की उम्र में निधन हो गया था।