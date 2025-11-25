Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdharmendra last days were with wife prakash kaur at his farmhouse see pics
धर्मेंद्र ने पत्नी प्रकाश कौर के साथ बिताया अपना आखिरी वक्त, 100 एकड़ में फैले फार्महाउस में करते थे खेती

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने अपना आखिरी वक्त अपनी पत्नी प्रकाश कौर के सतह अपने इस खूबसूरत फार्महाउस में बिताया। यहां रहने के दौरान धर्मेंद्र अपने फैंस के साथ भी जुड़े रहे। पहली कार से लेकर खेती करते हुए की तस्वीरें शेयर करते रहे।

Tue, 25 Nov 2025 08:12 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में एक्टर ने अपनी आखिरी सांस ली। अपने अंतिम दिनों में धर्मेंद्र ने अधिकतर समय पत्नी प्रकाश कौर के साथ उनके खंडाला वाले फार्महाउस में बिताया। 100 एकड़ में फैला ये फार्महाउस किसी स्वर्ग से कम नहीं है। धर्मेंद्र अक्सर अपने फैंस के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते थे। एक्टर ने यहां अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी थी। जानवरों का पालन करते थे, देसी खाना, शुद्ध हवा और अपने हाउस हेल्प के बच्चों के साथ समय बिताते थे।

पत्नी प्रकाश कौर के साथ बिताया आखिरी वक्त

जब दुनियाभर में कोरोना फैला हुआ था उस समय धर्मेंद्र यहीं शांति के पल बिता रहे थे। उन्होंने यहां खेतों में काम करते हुए, मवेशियों के पालन के कई वीडियो शेयर किए थे। इस दौरान उनकी पत्नी प्रकाश कौर भी उनके साथ रही। बॉबी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पेरेंट्स अब अपना क्वालिटी टाइम फार्महाउस में साथ में बिता रहे हैं। एक्टर ने कहा था, “मेरी मां प्रकाश भी वहां हैं। वो दोनों अभी खंडाला के फार्म में हैं। पापा और मम्मी साथ हैं, पापा थोड़े नाटकबाज हो जाते हैं। वे दोनों फार्महाउस में रहकर खुश हैं। अब वे दोनों बूढ़े हो गए हैं, और फार्महाउस में रहकर उन्हें आराम मिलता है। मौसम अच्छा है, खाना अच्छा है। पापा ने वहां एक स्वर्ग बना दिया है।” पिछले कुछ सालों से दोनों ने मुंबई के अपने जुहू वाले घर से दूरियां बनाते हुए फार्महाउस को ही अपना स्वर्ग बना लिया था।

ऐसा है धर्मेंद्र का फार्महाउस

धर्मेन्द्र का फार्महाउस किसी लक्ज़री होटल या रिसोर्ट जैसा नहीं था। वो उनके गांव के घर जैसा था। देसी खाना बनता था, खेती होती होती थी, शुद्ध हवा और खूब सारा क्वालिटी टाइम। उनके फार्म के किचन में कांच के नहीं पीतल के बर्तन और मिट्टी के घड़े रखे हुए थे। इस फार्महाउस में कई मवेशी और पक्षी रहते थे, जैसे कि गिनी फाउल्स और बत्तखें। धर्मेन्द्र अक्सर यहां ट्रैक्टर चलाते दिखते थे, खेतों की जुताई करना करना उन्हें अच्छा लगता था। धर्मेंद्र इतना देसी थे कि सरसों का तेल बनाने के लिए सरसों भी अपने फार्म पर ही उगाते थे। उनके इस फार्महाउस में एक झील भी थी।

अब नहीं रहे धर्मेंद्र

फार्महाउस पर रहने के दौरान धर्मेंद्र ने अपनी पहली कार की तस्वीर भी शेयर की थी। अब धर्मेंद्र नहीं रहे। बीते दिन मुंबई के पवन हंस में एक्टर के परिवार के सदस्यों और इंडस्ट्री के कुछ खास लोगों के सामने उनका अंतिम संस्कार किया गया।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Dharmendra Deol

