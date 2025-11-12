Hindustan Hindi News
Dharmendra health updates Live: घर पहुंचे धर्मेंद्र, परिवार ने जारी किया स्टेटमेंट- क्योंकि वह आपसे प्यार करते हैं…

Dharmendra Health Updates: धर्मेंद्र (89) को बुधवार सुबह ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर का कहना है कि परिवार उनकी देख-रेख और इलाज घर पर करवाएगा। फैमिली की लोगों से अपील है कि धर्मेंद्र के प्यार की खातिर परिवार की निजता का ध्यान रखें।

Kajal Sharma| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 12 Nov 2025 11:13 AM
धर्मेंद्र को बुधवार सुबह ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उनके घर ले जाया गया। पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टर्स ने बताया कि धर्मेंद्र के परिवार ने उनका घर पर इलाज करने का फैसला लिया है। एक्टर को सोमवार को एडमिट करवाया गया था। इसके बाद उनकी कंडीशन सीरियस होने की खबरें आईं। बॉलीवुड के कई सिलेब्रिटीज धर्मेंद्र को देखने हॉस्पिटल पहुंचे थे। मंगलवार को धर्मेंद्र की हेल्थ से जुड़ी कई नेगेटिव खबरें आईं जिनका परिवार ने खंडन किया और उनके लिए दुआएं करने की अपील की थी। आज धर्मेंद्र एंबुलेंस से घर पहुंचे हैं।

12 Nov 2025, 11:00:41 AM IST

Dharmendra health updates Live: ऐसे बॉलीवुड के ही-मैन बने धर्मेंद्र

धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों के लिए अक्सर पोस्ट करते हैं। वह ही-मैन बनने का किस्सा भी बता चुके हैं। किस्सा फूल और पत्थर फिल्म का है। यह 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने शक्ति सिंह का रोल किया था जो कि रफ ऐंड टफ लेकिन इमोशनल दिल का आदमी था। एक इमोशनल सीन में शक्ति शराब पीकर एक महिला को सड़क पर लेटे देखता है। उसे देखकर निकलने के बजाये अपनी शर्ट उतारकर महिला को ओढ़ा देता है। धर्मेंद्र का ऐसा करना सीन में नहीं था बल्कि उन्होंने खुद डायरेक्टर को सलाह दी थी कि ऐसा करना चाहिए। जिससे दर्शकों को किरदार अच्छे दिल का लगे। धर्मेंद्र का शर्ट उतारना दर्शकों को बहुत पसंद आया। तब इसके बहुत चर्चे हुए। फिल्म के जबरदस्त हिट होने में इस सीन का भी योगदान माना जाता है। तबसे धर्मेंद्र की इमेज बदल गई और वह बॉलीवुड के ही-मैन बन गए जिसके पास ताकत होने के साथ अच्छा दिल भी है।

12 Nov 2025, 10:21:37 AM IST

Dharmendra health updates Live: सुनीता ने की धर्मेद्र के जल्द ठीक होने की कामना

मंगलवार को धर्मेंद्र को देखकर लौटे गोविंदा की तबीयत बिगड़ गई। वह देर रात घर पर बेहोश हो गए और उनकी जांचें करवाई जा रही हैं। गोविंदा के लीगल अडवाइजर दोस्त ललित बिंदल ने पीटीआई को बताया, 'वह शाम को बेहोश हो गए थे और मुझे कॉल किया। मैं उन्हें क्रिटिकेयर हॉस्पिटल लाया। उनके टेस्ट चल रहे हैं।' इस बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता मुंबई एयरपोर्ट पर दिखीं। उन्होंने पैप्स से धर्मेंद्र की हेल्थ पर बात की। बोलीं, 'गोविंदा गया था कल उनसे मिलने। मैं मुंबई में नहीं थी। वो हमारी फैमिली का सबसे फेवरिट एक्टर हैं। वो ही-मैन हैं। मैं माता रानी से कल से प्रार्थना कर रही हूं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं पहले की तरह।'

12 Nov 2025, 10:10:31 AM IST

Dharmendra health updates Live:प्रेग्नेंसी में धर्मेंद्र का पोस्टर देखती थीं सुनीता

सुनीता आहूजा एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि वह धर्मेंद्र की डाई हार्ड फैन हैं। उन्होंने बताया था कि प्रेग्नेंसी के दौरान धर्मेंद्र का पोस्टर देखती रहती थीं ताकि उनका बच्चा धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत हो। धर्मेंद्र भी बता चुके हैं कि जब उन्हें सुनीता के स्नेह के बारे में पता चला था तो उन्होंने सुनीता को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था।

12 Nov 2025, 10:03:45 AM IST

Dharmendra health updates Live: धर्मेंद्र परिवार ने जारी किया स्टेटमेंट, दुआओं के लिए शुक्रिया

सनी देओल की टीम की तरफ से स्टेटमेंट आया है, 'मिस्टर धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह घर पर ही ट्रीटमेंट लेंगे। हम मीडिया और पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह के कयास लगाने से और इस वक्त परिवार की निजता का सम्मान करें। हम उनकी रिकवरी और लंबी उम्र के लिए सबके प्यार, दुआओं और शुभकामनाओं का आभार जताते हैं। प्लीज उनका सम्मान करें क्योंकि वह (धर्मेंद्र) आपसे प्यार करते हैं।'

