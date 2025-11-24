Hindustan Hindi News
धर्मेंद्र की हेल्थ पर बढ़ी फैन्स की चिंता, घर के बाहर दिखी एंबुलेंस

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत बीते कुछ वक्त से खराब है। सोमवार सुबह उनके घर के बाहर एंबुलेंस पहुंची तो लोगों की चिंता बढ़ गई है।

Mon, 24 Nov 2025 01:23 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
एक्टर धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर फैन्स के बीच एक और बार चिंता बढ़ गई है। 24 नवंबर को उनके घर के बाहर भारी सिक्योरिटी के साथ एंबुलेंस दिखाई दी। इसे देख लोग सब कुशल-मंगल होने की दुआ कर ररे हैं। 89 साल के धर्मेंद्र को इस महीने की शुरुआत में तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था।

धर्मेंद्र बीते कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। 10 नवंबर को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उनकी हालत सीरियस थी। दो दिन बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घर भेज दिया था जहां एक्टर की परिजनों के बीच देखरेख चल रही थी। अब सोमवार सुबह उनके घर के बाहर एंबुलेंस देखकर लोगों को फिर से उनकी सेहत की चिंता हो रही है। धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर पहले भी कई नेगेटिव खबरें आ चुकी हैं। धर्मेंद्र का परिवार इस पर नाराजगी जता चुका है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
