धर्मेंद्र की हेल्थ पर बढ़ी फैन्स की चिंता, घर के बाहर दिखी एंबुलेंस
Dharmendra Health Update: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत बीते कुछ वक्त से खराब है। सोमवार सुबह उनके घर के बाहर एंबुलेंस पहुंची तो लोगों की चिंता बढ़ गई है।
एक्टर धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर फैन्स के बीच एक और बार चिंता बढ़ गई है। 24 नवंबर को उनके घर के बाहर भारी सिक्योरिटी के साथ एंबुलेंस दिखाई दी। इसे देख लोग सब कुशल-मंगल होने की दुआ कर ररे हैं। 89 साल के धर्मेंद्र को इस महीने की शुरुआत में तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था।
धर्मेंद्र बीते कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। 10 नवंबर को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उनकी हालत सीरियस थी। दो दिन बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घर भेज दिया था जहां एक्टर की परिजनों के बीच देखरेख चल रही थी। अब सोमवार सुबह उनके घर के बाहर एंबुलेंस देखकर लोगों को फिर से उनकी सेहत की चिंता हो रही है। धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर पहले भी कई नेगेटिव खबरें आ चुकी हैं। धर्मेंद्र का परिवार इस पर नाराजगी जता चुका है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।