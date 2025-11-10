हेमा मालिनी ने दिया धर्मेंद्र की हेल्थ का अपडेट, बोलीं- हम उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं

Hindustan Hindi News
Mon, 10 Nov 2025 05:49 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर सोमवार को सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गईं। किसी ने दावा किया कि वो वेंटिलेटर पर हैं, तो किसी ने उनकी हालत को गंभीर बताया। लेकिन इन सारी अटकलों पर अब उनकी पत्नी और मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी ने विराम लगा दिया है।

क्या बोलीं हेमा मालिनी?

हेमा मालिनी सोमवार के दिन धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह स्पष्ट किया कि धर्मेंद्र की सेहत में सुधार हो रहा है और फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत में हेमा ने कहा, “धर्मेंद्र जी अब बेहतर हैं, हम सब उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं।”

सनी और बॉबी ले रहे हैं हालचाल

ईटाइम्स के मुताबिक, धर्मेंद्र की तबीयत फिलहाल गंभीर, लेकिन स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उनके सभी जरूरी पैरामीटर्स की निगरानी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सनी देओल और बॉबी देओल सहित परिवार के अन्य सदस्य भी लगातार अस्पताल जाकर उनका हालचाल ले रहे हैं।

दिसंबर में मनाएंगे 90वां जन्मदिन

धर्मेंद्र 8 दिसंबर के दिन 90 साल के हो जाएंगे। बता दें, पिछले कुछ सालों में उन्हें कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी साल अप्रैल में उनकी आंख की ग्राफ्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर से सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए थे।

