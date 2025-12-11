धर्मेंद्र की 'इक्कीस' को लेकर ख्वाहिश रह गई अधूरी, डायरेक्टर बोले- परेशानी हो रही थी…

संक्षेप: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले ही डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने बताया कि कैसे इक्कीस को लेकर उनकी एक ख्वाहिश थी।

धर्मेंद्र का पिछले महीने निधन हो गया। धर्मेंद्र के जाने से ना सिर्फ उनके परिवार वाले और दोस्त बल्कि उनके फैंस को भी बड़ा झटका लगा है। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस थी जो इसी महीने रिलीज होने वाली है। लेकिन रिलीज से पहले ही धर्मेंद्र का निधन हो गया। अब फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने बताया कि धर्मेंद्र पूरी फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई।

धर्मेंद्र की थी यह ख्वाहिश गलाटा प्लस को दिए इंटरव्यू में श्रीराम राघवन ने कहा, ‘हमारी अक्टूबर में डबिंग हुई थी। उससे पहले भी वह पूछते रहते थे कि मूवी कैसी चल रही है और कब मैं उन्हें फिल्म दिखाऊंगा। मैंने उनसे कहा था कि वह डबिंग से पहले देख सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर काम था तो उन्होंने कहा दूसरे दिन देखेंगे। उन्होंने फिर भी 50-70 प्रतिशत फिल्म देखी थी और उन्हें वो पसंद आई थी।’

इस बात का है अफसोस श्रीराम ने आगे कहा, ‘उस समय मैं देख रहा था कि डबिंग के दौरान उन्हें मुश्किल हो रही थी। मैंने उन्हें कहा था जल्द ठीक हो जाओगे। हमने उनके साथ काम कर लिया था तो इसलिए मैंने सोचा उन्हें महीने के अंदर पूरी फिल्म दिखा दूंगा। बस यही सबसे बड़ा अफसोस है। वह फिल्म देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। यह ऐसा था जैसे 1942 अ लव स्टोरी बन रही थी, लेकिन आर डी बर्मन तब मौजूद नहीं थे।’

जयदीप और धर्मेंद्र के सीन उन्होंने यह भी कहा कि जयदीप के धर्मेंद्र के साथ ज्यादा सीन थे। दोनों साथ में काम करते थे क्योंकि मैं वैसी कैमिस्ट्री चाहता था। हमने उनके सीन के साथ शुरू किया। हम धर्मेंद्र जी को देखकर इम्प्रेस थे और जब जयदीप आए तो वो माहौल हल्का हो गया।