Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDharmendra Had Pain Of Leaving Home In Punjab Says Ikkis Director
धर्मेंद्र के अंदर दर्द था पंजाब छोड़ने का, इक्कीस के डायरेक्टर बोले- घर जाना उनके लिए...

धर्मेंद्र के अंदर दर्द था पंजाब छोड़ने का, इक्कीस के डायरेक्टर बोले- घर जाना उनके लिए...

संक्षेप:

धर्मेंद्र को फिल्म इक्कीस में देखने के लिए लोग काफी बेताब हैं क्योंकि यह एक्टर की आखिरी फिल्म है। उनके निधन के 1 महीने बाद यह मूवी रिलीज हो रही है और सब आखिरी बार धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं।

Dec 31, 2025 10:49 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस नए साल पर यानी 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है। धर्मेंद्र इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अफसोस रिलीज से पहले ही उनका निधन हो गया। अब फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने बताया कि कैसे फिल्म में जो उनका किरदार था उसमें उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी था।

पंजाब छोड़ने का गम

द हिंदू से बात करते हुए श्रीराम राघवन ने कहा, ‘धर्म जी के साथ कुछ भी एक्टिंग नहीं थी। मेरा मतलब उनकी वॉक, उनकी बातें सब किरदार का पार्ट था। वह स्टोरी से पूरी तरह कनेक्टेड थे। जो दर्द था पंजाब को छोड़ने का वो उनके अंदर था जो कई सालों से उनमें बसा है। अपने घर जाने का आइडिया उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। वह किरदार में पूरी तरह से घुस चुके थे।’

वह अपने डायलॉग्स खुद इम्प्रोवाइज करते

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं उन्हें डायलॉग्स देता, लेकिन हमेशा यह भी पूछता कि वह कैसे इसे डिलीवर करना चाहेंगे। वह खुद उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करते और मैं उनकी कई लाइन्स का यूज भी किया है। हम अक्सर उनकी कविताओं को लेकर डिस्कस करते। मैं चाहता था कि वे अपनी कविताओं को पब्लिश करें, लेकिन वह इसको लेकर ज्यादा हड़बड़ी में नहीं थे। मैंने उन्हें फिल्म को लेकर भी एक कविता बोलने को कहा और वो काफी प्यारी थी।’

अगस्त्य-सिमर की पहली थिएटर मूवी

फिल्म इक्कीस की बात करें तो इसमें अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया लीड रोल में हैं। दोनों की यह पहली थिएटर रिलीज है। अगस्त्य इससे पहले जोया अख्तर की द आर्चीज से एक्टिंग इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुके हैं। हालांकि द आर्चीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। वहीं सिमर का यह पहला ही बॉलीलुड प्रोजेक्ट है। सिमर, अक्षय कुमार की भांजी हैं।

वैसे पहले यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट आगे पोस्टपोन कर 1 जनवरी की गई। हाल ही में फिल्म का प्रीमियर था जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स समेत सनी देओल और बॉबी देओल भी शामिल थे।

