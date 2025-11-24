Hindustan Hindi News
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन पर गमगीन हुआ बॉलीवुड, अक्षय कुमार से अजय देगवन तक सितारों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

धर्मेंद्र के निधन पर गमगीन हुआ बॉलीवुड, अक्षय कुमार से अजय देगवन तक सितारों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

संक्षेप:

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर किया जा रहा है। दिग्गज एक्टर को आखिरी विदाई देने के लिए बॉलीवुड के तमाम सितारे वहां पहुंच रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर भी स्टार्स धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

Mon, 24 Nov 2025 03:56 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने आज यानी 24 नवंबर को अंतिम सांसें ली। उनके निधन की खबर ने न सिर्फ उनके परिवार, स्टार्स और फैंस को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया है। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर किया जा रहा है। दिग्गज एक्टर को आखिरी विदाई देने के लिए बॉलीवुड के तमाम सितारे वहां पहुंच रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर भी स्टार्स धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अक्षय कुमार से लेकर सुनील शेट्टी, अजय देवगन तक ने उनके लिए पोस्ट शेयर किया है।

दिल टूट गया

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के निधन की खबर ने अजय देवगन का दिल पूरी तरह से टूट गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'धरम जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया। उनके प्यार, दरियादिली और मौजूदगी ने कई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित किया। इंडस्ट्री ने एक लेजेंड खो दिया है... और हमने कोई ऐसा खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया। रेस्ट इन पीस, धरम जी। ओम शांति।'

हमारी इंडस्ट्री के ओरिजिनल ही-मैन

अक्षय कुमार ने भी X पर इमोशनल नोट लिखा, 'बड़े होते हुए, धर्मेंद्र जी ऐसे हीरो थे जो हर लड़का बनना चाहता था...हमारी इंडस्ट्री के ओरिजिनल ही-मैन। पीढ़ियों को इंस्पायर करने के लिए धन्यवाद। आप अपनी फिल्मों और आपके फैलाए गए प्यार के ज़रिए ज़िंदा रहेंगे। ओम शांति।'

रेस्ट इन पावर धरम पाजी

सुनील शेट्टी ने X पर दिल से श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'ताकत कृपा में लिपटी हुई। स्टारडम गर्मजोशी में लिपटा हुआ। हीरोइज्म एक साफ दिल में लिपटा हुआ। यही धरम पाजी की विरासत है। दुनिया के लिए वह ही-मैन थे। जो लोग उन्हें जानते थे, उनके लिए वह एक सच्चे प्यार थे। रेस्ट इन पावर धरम पाजी।'

वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने भी धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, 'धर्मेंद्र जी के गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ…उन्होंने जो दौर बनाया, उसे कभी बदला नहीं जा सकता और भारतीय सिनेमा में जो अपनापन उन्होंने लाया, वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पूरे परिवार के लिए मेरी दिल से संवेदनाएं और दुआएं।'

इंडियन सिनेमा के असली ही-मैन

फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने X पर लिखा, 'इंडियन सिनेमा के असली ही-मैन, लेजेंडरी धर्मेंद्र जी के गुजरने की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिला, वह हमेशा जिंदादिल और ह्यूमर से भरे रहते थे। उनके शानदार योगदान ने इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत किया और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ओम शांति।'

