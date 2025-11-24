Dharmendra Death: नहीं रहे बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र, लंबी बीमारी के बाद दुनिया को कहा अलविदा

संक्षेप: Dharmendra Death: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र नहीं रहे। 89 साल की उम्र में एक्टर ने अपनी आखिरी सांस ली। इस खबर से परिवार के साथ फिल्म जगत और उनके फैंस के बीच शोक का माहौल है। एक्टर ने कई शानदार किरदारों से ऑडियंस को कई दशकों तक एंटरटेन किया।

Dharmendra Deol Passed Away: बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र ने आज मंगलवार (24 नवंबर 2025) को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मेंद्र की सेहत बीते काफी वक्त से नासाज थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। आज उनके निधन की खबर ने परिवार समेत फैंस को बड़ा सदमा दे दिया है। बताया जा रहा है कि एक्टर को लंबे समय से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ समय पहले उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस दौरान उनकी बेटियां भी पिता से मिलने पहुंची थीं। अब धर्मेंद्र नहीं रहे।

इस उम्र में भी काफी एक्टिव थे उम्र के इस पड़ाव पर भी धर्मेंद्र काफी एक्टिव थे। वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े हुए थे और लगातार अपने हल्के-फुल्के व्यायाम करने या फिर सैर करने के वीडियो या फोटो डालते रहते थे। पिछले दिनों ही उन्होंने एक यॉट की सवारी करते हुए एक वीडियो साझा किया था। अगले महीने अपना 90 वां जन्मदिन मनाने वाले थे। ऐसी भी खबरें थीं कि दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल बड़े धूम-धाम से पिता का 90 वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने की तैयारी में थे।

आखिरी फिल्म वर्क फ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में शबाना आजमी के साथ नजर आए थे और उनके काम को खूब सराहा गया था। आने वाले दिनों में उन्हें श्रीराम राघवन की फिल्म ‘इक्कीस’ में देखा जाना था। धर्मेंद्र का इस दुनिया से जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सदमा है।