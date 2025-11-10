धर्मेंद्र की हालत में सुधार, टीम ने दी जानकारी, कहा- अफवाहों पर ना दें ध्यान
संक्षेप: Dharmendra Deol Health Update: धर्मेंद्र ठीक हैं। उनकी टीम ने उनके फैंस से कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें, एक्टर की हालत में सुधार आ रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स उनपर नजर रख रहे हैं और उनकी तबीयत में धीरे-धीरे सुधार भी आ रहा है। दरअसल, सोमवार के दिन आईं कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। हालांकि, उनकी टीम ने इस खबर को अफवाह बताया है।
एक्टर की टीम ने क्या कहा?
मिड डे को दिए बयान में धर्मेंद्र की टीम ने यह स्पष्ट किया कि एक्टर अभी डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। हालांकि, चिंता की कोई बात नहीं है। सूत्रों ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र की हालत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है इसलिए फैंस और शुभचिंतक अफवाहों पर ध्यान न दें।
फैंस कर रहे एक्टर के जल्द ठीक होने की कामना
अब धर्मेंद्र के फैंस सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वे उनके स्वस्थ होकर जल्द घर लौटने की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
वर्कफ्रंट
धर्मेंद्र जल्द ही नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म ‘इक्कीस’ में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है। इसमें धर्मेंद्र के साथ अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा, अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया और एक्टर जयदीप अहलावत भी दिखाई देंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।