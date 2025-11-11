Hindustan Hindi News
धर्मेंद्र की हेल्थ पर ईशा देओल ने दिया अपडेट, ठीक हैं पिता न फैलाएं झूठी खबरें

संक्षेप: Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के लेजंडरी एक्टर धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों का उनकी बेटी ईशा देओल ने खंडन किया है।

Tue, 11 Nov 2025 09:06 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की हेल्थ पर उनकी बेटी ईशा देओल ने पोस्ट किया है कि उनके पिता ठीक हैं। बता दें कि धर्मेंद्र की टीम ने पहले उनके निधन की पुष्टि की थी। इसके बाद उनकी बेटी ईशा ने खबर का खंडन किया। उन्होंने बताया कि पिता ठीक रिकवर हो रहे हैं।

ईशा ने किया ये पोस्ट

ईशा ने लिखा है कि लोग जल्दबाजी में गलत खबरें फैला रहे हैं। मेरे पिता ठीक हैं और रिकवर हो रहे हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे परिवार को निजता दें। पापा की स्पीडी रिकवरी की प्रार्थना के लिए शुक्रिया।

मिलने जा रहे वेल विशर्स

पूरा देओल परिवार अस्पताल में ही है। बता दें, बीते दिन सलमान खान, शाहरुख खान, अमीषा पटेल और गोविंदा दिग्गज एक्टर से मिलने अस्पताल पहुंचे थे।

इस उम्र में भी काफी एक्टिव

उम्र के इस पड़ाव पर भी धर्मेंद्र काफी एक्टिव हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े हुए हैं और लगातार अपने हल्के-फुल्के व्यायाम करने या फिर सैर करने के वीडियो या फोटो डालते रहते हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने एक यॉट की सवारी करते हुए एक वीडियो साझा किया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में शबाना आजमी के साथ नजर आए थे और उनके काम को खूब सराहा गया था।

धर्मेंद्र की बॉलीवुड में उपलब्धियां

धर्मेंद्र को आजादी के बाद बॉलीवुड के सबसे कामयाब और लोकप्रिय कलाकारों में गिना जाता है। शोले (1975), चुपके चुपके (1975), अनुपमा (1966), फूल और पत्थर (1966), धरम वीर (1977) और राम बलराम (1980) उनकी सुपरहिट और यादगार फिल्मों में गिनी जाती हैं। अपनी पर्सनैलिटी, लुक्स और दमदार अंदाज की वजह से उन्हें 'बॉलीवुड का हीमैन' टाइटल दिया गया। धर्मेंद्र 2004 में भाजपा के टिकट पर बठिंडा से लोकसभा सांसद भी रहे थे। हालांकि सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका सीमित रही, लेकिन लोकप्रियता के मामले में वे हमेशा केंद्र में रहे।

नोट: पूर्व सूचना धर्मेंद्र की टीम से पुष्टि के बाद पब्लिश की गई थी, जिसका हमें खेद है। लाइव हिंदुस्तान धर्मेंद्र के शीघ्र स्वस्थ होने और लंबी उम्र की प्रार्थना करता है।

