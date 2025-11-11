Dharmendra Health News LIVE: धर्मेंद्र के पास बैठे हैं सनी और बॉबी, टीम ने कहा- हालत में सुधार है

धर्मेंद्र देओल

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें प्यार से ‘ही-मैन’ कहा जाता है, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। परिवार ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए बताया कि धर्मेंद्र डॉक्टरों की देखरेख में हैं और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। परिवार ने मीडिया और फैंस से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और धर्मेंद्र के जल्दी ठीक होने की दुआ करें। सनी देओल की टीम ने भी कहा है कि धर्मेंद्र की सेहत को लेकर हर जरूरी अपडेट समय-समय पर साझा की जाएगी। पूरी इंडस्ट्री, मीडिया और लाखों फैंस इस वक्त सिर्फ एक ही दुआ कर रहे हैं, धर्मेंद्र जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से सबके बीच लौटें।

11 Nov 2025, 01:42:31 PM IST जब धर्मेंद्र ने नेक काम के लिए की थी फिल्म इंटरव्यू के दौरान जब बॉबी से पूछा गया था कि क्या उन्होंने या उनके परिवार ने कभी किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए फिल्में की है? तब बॉबी ने कहा था, "एक फिल्म थी सत्यकाम। पापा ने यह फिल्म मेरी मौसी के पति के लिए बनाई थी। वे कुछ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे इसलिए पापा ने उन्हें 25 लाख दिए। मुझे ठीक-ठीक रकम याद नहीं है, लेकिन जरा सोचिए 60 के दशक में 25 लाख देना कितनी बड़ी बात थी। तो हां पापा हमेशा से लोगों का ख्याल रखते हैं।"

11 Nov 2025, 01:28:58 PM IST धर्मेंद्र की तबीयत को ध्यान में रखते हुए कैंसल हुआ इवेंट अमेजन म्यूजिक ने मंगलवार शाम मुंबई में होने वाले एल्बम "तेरे इश्क में" के लॉन्च कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। फिल्म की टीम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "महान अभिनेता धर्मेंद्र जी की चिंताजनक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, हमने आज के कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया है।"