धर्मेंद्र हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, डॉक्टर बोले- घर पर देख-रेख करेगा परिवार

संक्षेप: Dharmendra Deol Health Update: धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर ने बताया कि परिवार ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया है और वहीं पर उनका इलाज चलता रहेगा।

बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बुधवार सुबह एक एम्बुलेंस में उन्हें घर ले जाया गया। परिवार ने एक्टर को घर ले जाने का तय किया है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती किया किया था, डॉक्टर्स उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए थे और देशभर से फैंस उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन बुधवार को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले जाने की खबर आई है।

डॉक्टर ने धर्मेंद्र की हेल्थ के बारे में क्या बताया समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक धर्मेंद्र का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया, "धर्मेंद्र जी को सुबह करीब 7.30 बजे के करीब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनका इलाज घर पर चलता रहेगा क्योंकि परिवार ने घर पर ही उनका ट्रीटमेंट करवाने का फैसला किया है।" धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने बताया था कि धर्मेंद्र की हालत में सुधार है और पत्नी हेमा मालिनी ने मीडिया से निजता बनाए रखने का आग्रह किया था। मंगलवार रात तक हॉस्पिटल में धर्मेंद्र से मिलने के लिए लोगों का आना-जाना लगा रहा।