धर्मेंद्र के निधन पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जताया दुख, एक्टर को बताया महान कलाकार

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर दुनियाभर में शोक मनाया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से भी उनके लिए संवेदनाएं आई हैं। धर्मेंद्र ने अपने गुड लुक्स, शानदार एक्टिंग और यादगार किरदार से दशकों तक ऑडियंस को एंटरटेन किया।

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोमवार 24 नवंबर को एक्टर की डेथ की खबर ने परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के साथ उनके फैंस को दुखी कर दिया है। धर्मेंद्र 89 साल के थे और 8 दिसंबर को अपना 90 वां जन्मदिन मनाने वाले थे। लेकिन उससे पहले एक्टर का निधन हो गया। धर्मेंद्र को हाल में सांस लेने में समस्या के चलते हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब एक्टर नहीं रहे जिसका दुख पाकिस्तान के कलाकार भी मना रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पाकिस्तान से आया संदेश पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान राशिद लतीफ़ ने भी धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। IANS से बातचीत में उन्होंने कहा, “धर्मेंद्र जी सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक महान सितारे थे। शोले जैसी फिल्में हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान में भी उन्हें उतनी ही मोहब्बत और सम्मान मिला। दिल से संवेदनाएं।”

शोक की लहर धर्मेंद्र के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु समेत कई राजनेताओं ने श्रद्धांजलि दी। खेल जगत से भी खिलाड़ी एक्टर को विदाई देने सामने आए। धर्मेंद्र के निधन से परिवार शोक में डूबा हुआ है।