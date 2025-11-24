Dharmendra Death: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस से सामने आया एक्टर का लुक, इस दिन होगी रिलीज

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र फिल्म इक्कीस में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म से उनका पोस्टर रिलीज किया गया है, मेकर्स ने उनके किरदार के बारे में जानकारी शेयर की है। ये फिल्म अगले महीने थिएटर में दस्तक देने वाली है।

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने आज 89 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली है। एक्टर की डेथ की खबर से परिवार और फैंस में शोक मनाया जा रहा है। इस बीच उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस से उनका लुक सामने आ गया है। मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए धर्मेंद्र के किरदार के बारे में जानकारी दी है। श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म इक्कीस धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होगी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में नजर आएंगे।

फिल्म इक्कीस से धर्मेंद्र का पोस्टर आज एक्टर के डेथ के दिन फिल्म इक्कीस को बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में धर्मेंद्र के चेहरे पर उदासी देखी जा सकती है। इस फिल्म में धर्मेंद्र अरुण खेत्रपाल के पिता एमएल खेतपाल का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की पहली झलक में धर्मेंद्र को देखना फैंस के लिए खास था। इस पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, "पिता बेटे को पालते हैं। दिग्गज देश को पालते हैं।’ देखिए ये पोस्ट

इक्कीस की रिलीज डेट फिल्म इक्कीस की कहानी 21 साल के सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल 1971 के भारत-पाक युद्ध में बसांतर की लड़ाई पर आधारित है। इस युद्ध के दौरान अरुण खेत्रपाल सिर्फ 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए, उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिससे वह उस समय भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान को प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे। फिल्म इक्कीस में धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा के अलावा जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर अहम किरदारों में नजर आएंगे।