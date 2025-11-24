Dharmendra Death: धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंचे स्टार्स, गम में डूबी दिखीं हेमा मालिनी और ईशा
हिंदी सिनेमा का एक और अनमोल सितारा इस दुनिया से दुनिया से चला गया। 89 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। बीते काफी वक्त से उनकी तबियत खराब चल रही थी। ऐसे में आज यानी सोमवार को धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट ले जाया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। सुपरस्टार को अंतिम विदाई देने के लिए परिवार वालों के अलावा स्टार्स भी पहुंच रहे हैं।
शमशान घाट पहुंची हेमा और ईशा
धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी पहुंचीं हैं। हेमा को सफेद कपड़ों में गाड़ी में देखा गया। धर्मेंद्र के जाने का दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। हेमा के अलावा धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल भी पहुंच चुकी हैं।
जिगरी यार भी पहुंचे अंतिम विदाई देने
परिवार वालों के अलावा धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने उनके जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन भी शमशान घाट पहुंचे हैं। अमिताभ के अलावा उनके बेटे अभिषेक बच्चन, काजोल, सलीम खान, सलमान खान, अनिल कपूर, संजय दत्त, अक्षय कुमार सहित तमाम लोग पहुंच रहे हैं।
